Belarus'ta kadınlar sokaklara indi





Belarus'ta ağustos ayında yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin ardından düzenlenen protestolar sürüyor.





Başkent Minsk'te bugün düzenlenen gösterilere kadınlar öncülük etti. Yüzlerce kadın, oy çalarak seçimleri kazanmakla suçladıkları Aleksandr Lukaşenko'ya hitaben "Utan!" diye slogan atarak Minsk sokaklarında yürüdü.





İnsan hakları örgütü Viasna, gösterilerde 10 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Protestoları takip eden Reuters muhabiri de en az 10 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.





Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerini, oyların yüzde 80'den fazlasını alan Lukaşenko'nun kazandığı açıklanmıştı. Böylece Lukaşenko üst üste altıncı dönemde de devlet başkanlığı koltuğunda kalmayı başarmıştı.





Ancak bu sonucun gerçeği yansıtmadığını belirten Batılı devletler ve protestocular, seçimlerin asıl galibinin Svetlana Tikhanovskaya olduğunu savunuyor. Muhalif siyasetçi, seçimlerin ardından Litvanya'ya kaçmak zorunda kalmıştı.





Lukaşenko'nun hafta içinde gizlice yemin töreni düzenlediğinin ortaya çıkması ülkedeki gerginliği daha da artırmıştı.





Kamuoyundan gizlenen yemin töreni, seçim sonucunu tanımayan Avrupa Birliği tarafından da kınanmıştı.





Belarus'ta Lukaşenko'nun seçimlere katılmaması şartıyla yeniden sandığa gidilmesini talep eden protestocular, tüm siyasi mahkûmların da serbest bırakılmasını ve gösterilerdeki polis şiddetine yönelik soruşturma açılmasını istiyor.





Ülkede yarın da bir protesto gösterisi düzenlenecek.



