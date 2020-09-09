Belarus'ta olaylar giderek kızışıyor

Belarus'ta muhaliflerin ülkeyi 26 yıldır yöneten Cumhurbaşkanı Aleksander Lukaşenko'ya karşı başlattığı geniş protesto hareketi devam ederken, Soruşturma Komistesi muhalif siyasetçi Maria Kolesnikova ve muhaliflerin avukatı Maksim Znak'ın ulusal güvenlikle ilgili bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığını duyurdu.







Kolesnikova'nın avukatı Lyudmila Kazak muhalif siyasetçinin Minsk'te bir cezaevinde olduğunu ve beş yıla kadar hapis cezası istendiğini açıkladı. Avukat, Kolesnikova'nın pasaportunu yırttığını doğruladığını söyledi.





Muhalefetten yapılan açıklamada ünlü muhalif politikacı Maria Kolesnikova'nın, pazartesi günü Minsk'te kimliği bilinmeyen kişilerce kaçırıldığı belirtilmişti. Görgü tanıklarının ifadelerine göre Kolesnikova salı günü zorla Ukrayna'ya sınır dışı edilmesine pasaportunu yırtarak direnç göstermişti. Belarus sınır muhafaza yetkilileri Kolesnikova'nın gözaltına tutulduğunu doğrulamıştı, ancak nerede olduğu ile ilgili açıklama yapılmamıştı.





Belarus'ta muhaliflerin avukatı Maksim Znak'ın destekçileri Znak'in "maskeli kişilerce" tutuklandığını duyurmuştu. Belarus'taki muhalif güçleri aynı çatı altında toplayan Koordinasyon Konseyi'nin basın sözcülüğünden Telegram üzerinden konuyla ilgili bir açıklama paylaşılmıştı. Açıklamaya göre Avukat Znak'ın çarşamba sabahı bir video konferansa katılması gerekiyordu, ancak Znak bu toplantıya katılmadı. Sadece "maskeler" yazan bir mesaj gönderdi. Görgü tanıkları 39 yaşındaki avukatın bürosunun yakınlarından sivil kıyafetli ve maskeli kişilerce kaçırıldığını aktardı. Grup, avukat Znak'ın maskeli kişilerce götürülürken çekilmiş bir fotoğrafını da paylaştı.





Avukat Maksim Znak, Nobel edebiyat ödülü Belaruslu yazar 72 yaşındaki Svetlana Aleksiyeviç ile birlikte Koordinasyon Konseyi'nin Belarus'ta serbest olarak bulunan son iki üyesinden biriydi. Diğer muhalif isimler ya ülke dışına kaçtı ya da tutuklandı.





AB yaptırımlarına Kıbrıs engeli





Belarus'taki Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve sonrasında yaşananların ardından Avrupa Birliği ağustos ayı ortasında Cumhurbaşkanı Alexander Lukaşenko'yu destekleyenler için yaptırım uygulanacağını açıklamıştı. Ancak AB planlanan yaptırımlarla ilgili olarak uzlaşma sağlayamıyor.





Kıbrıs Cumhuriyeti, Doğu Akdeniz'de Türkiye ile hidrokarbon kaynaklarını çıkartma yetkisi üzerinden yaşanan sorun konusunda AB'nin Türkiye’ye karşı tavrını sertleştirmemesi halinde AB'nin Belarus yaptırımları kararını veto edebileceği sinyalini verdi.





Ne olmuştu?





Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan tartışmalı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden bu yana ülkeyi 26 yıldır yöneten Cumhurbaşkanı Lukaşenko'ya karşı geniş protesto gösterileri düzenleniyor. Resmi verilere göre Lukaşenko'nun yüzde 80 oyla kazandığı seçimlerin ardından protesto gösterileri dinmedi. Pazar günkü gösterilerde en az 600 kişi gözaltına alındı.





Devlet Başkanı Lukaşenko çarşamba günü devlet televizyonundan yayınlanan bir söyleşide erken seçim olasılığını dillendirdi. "Cumhurbaşkanlığı için erken seçim yapılması fikrine doğru yöneliyorum. Bu olasılığı tamamen dışlamıyorum" diyen Lukaşenko ancak seçimlerin kendisi tarafından önerilen anayasa değişikliklerinin ardından yapılması gerektiğini belirtti.