Samanyolu Haber /Dünya / Belarus'ta polise ölümcül silah kullanma yetkisi /12 Ekim 2020 23:10

Belarus'ta polise ölümcül silah kullanma yetkisi

Belarus'ta yapılan seçimler sonrasında başlayan sokak olaylarında polise ölümcül silah kullanma yetkisinin verildiği belirtildi.

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Belarus'ta cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının protesto edildiği ülke genelindeki eylemlerde dün 713 kişi gözaltına alınırken, İçişleri Bakanlığı hükümet karşıtı protestoları 'radikalleşme' olarak nitelendirdi ve polisin gerektiğinde sokaklarda ölümcül silah kullanma yetkisine sahip olduğu belirtildi.

Belarus İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Olga Çemodanova, pazar günü (11 Ekim) ülke genelinde 25 ayrı yerde gösteri düzenlendiğini söyledi.

Euronews'de yer alan habere göre; Çemodanova, başkent Minsk’teki bazı protestocuların polise taş ve sopalarla saldırdığını, diğer protestocuların ise şehir içindeki bazı yollarda araç trafiğini durdurduğunu, altyapıya zarar verdiğini ve barikatlar kurduğunu öne sürdü.

Yerel medya kuruluşları ise siyah maskeli polislerin, bazı protestocuları plakasız siyah kamyonetlere sürüklerken kaydedilen görüntülerini ve binlerce kişinin toplandığı başkent Minsk'teki mitingde coplarla eylemcileri dövdüklerine dair haberler yayınladı.

Videolarda polisin, yeni ve adil seçim talep eden eylemcileri dağıtmak için tazyikli su ve cop kullandığı görülüyor.

Bu arada son gözaltılarla birlikte halkın 9 Ağustos'ta yapılan seçim sonuçlarına itiraz amacıyla başlattığı kitlesel eylemlerde şu ana kadar gözaltına alınanların sayısı 13 bini aştı.
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