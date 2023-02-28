Samanyolu Haber /Dünya / Belarus'ta Rus füze güdüm uçağı vuruldu /28 Şubat 2023 14:35

Belarus'ta Rus füze güdüm uçağı vuruldu

Ukrayna yanlısı Belaruslu isyancıların Beyaz Rusya'daki bir hava üssüne sızdıkları ve Rus hava kuvvetlerine ait Beriev A-50M erken uyarı uçağını sabote ettikleri bildirildi .

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SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA 

26 Şubat'ta Belarus'taki Machulishchi askeri havaalanında bir Rus askeri uçağı havaya uçuruldu. 

Askeri uzman Alexander Azarov bunun bir A-50 erken uyarı uçağı olduğunu açıkladı. Patlamalarla ilgili bilgiler, diğer Belaruslu muhaliflerin yanı sıra Rus askeri muhabir-propagandacıları tarafından doğrulandı.

Azarov'a göre, iki insansız hava aracı yardımıyla A-50'ye saldıran Belaruslu savaş karşıtları hava sahasındaki sabotajlara karıştı.  Belarus makamları olayla ilgili resmi olarak halen yorum yapmadı. Ancak, olay sabahı Devlet Başkanı Alexander Lukashenko, güvenlik görevlilerini, Güvenlik Konseyi başkanı, içişleri ve savunma bakanları, KGB başkanları ve Devlet Sınır Komitesi yetkililerini toplantıya çağırdı. Havaalanlarında ve askeri poligonlarda güvenlikler artırıldı. 

Olayın yaşandığı Machulishchi'deki askeri üs Süpersonik Kinzhal füzeleri taşıyan Rus savaş uçaklarının Ukrayna'ya yönüne havalandığı bir havaalanı.

Uzmanların anlatımlarına göre bu uçak çok fonksiyonel ve pahalıdır. A-50, hedefleri tespit etmek, ayrıca avcı ve saldırı uçaklarını hedeflere yönelik olduklarında kontrol etmek için kullanılır. Uçak, Ocak ayı başlarında Belarus'a uçtu ve Şubat ayına kadar 12 sorti yaptı. Telegram kanalı “Belaruski Gayun" a göre, Rusya Hava-Uzay Kuvvetlerinin bu türden yalnızca dokuz uçağı var. Her birinin fiyatı yaklaşık 330 milyon dolar.
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