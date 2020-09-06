Samanyolu Haber /Gündem / Belarus'ta tutuklamalara karşın büyük gösteriler bekleniyor /06 Eylül 2020 11:02

Belarus'ta tutuklamalara karşın büyük gösteriler bekleniyor

Belarus'ta muhaliflere yönelik tutuklamalar yoğunlaşırken, Devlet Başkane Alexander Lukaşenko'nun görevi bırakması talebiyle büyük gösteriler düzenlenmesi bekleniyor.

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Güvenlik güçleri Cumartesi günü başkent Minsk'te çoğu öğrenci onlarca kişiyi gözaltına aldı.

Ayrı bir yürüyüşte de binlerce kadın "çocuklarımızdan ellerinizi çekin" sloganı attıkları bir eylem yaptı.

Bu arada, üst düzey bir muhalif eylemci, güvenlik güçlerinden tehdit alması üzerine Polonya'ya sığındığını duyurdu.

Eylemciler 9 Ağustos'taki başkanlık seçimlerinde hile yapıldığını söylüyor. 

Eylemciler, insan hakları savunucuları ve gözlemciler, polisi barışçıl göstericilere karış aşırı güç kullanmakla suçluyor.

1994'ten bu yana iktidarda olan Lukaşenko ise, Batılı ülkelerin müdahale ettiğini söylüyor.

Minsk'teki BBC Muhabiri Jonah Fisher, bugünkü eylemin dört haftadan bu yanaki en büyüğü olabileceğini belirtiyor.

Eylemlerden önce maskeli güvenlik güçleri, Mins sokaklarında öğrencileri alıp, polis minibüslerine doldurdu, onlarca kişi gözaltına alındı.

Geçen ay AB liderleri, seçime hile karıştırma iddialarında adı geçen bazı Belaruslu yetkililerin varlıklarını dondurmak gibi ambargolar uygulamak için uzlaşmıştı.

BM Özel Raportörü Anais Marin de, Lukaşenko'nun yeniden iş başına geldiği seçimin "tamamen manipüle edildiğini" ve "insanların oylarının çalındığını" söyledi.

Marin, Belarus Polisini de işkenceyle suçladı ve dövülüp, komaya giren 16 yaşındaki bir gençten bahsetti.

Lukaşenko ise, başta komşu Litvanya ve Polonya olmak üzere, bazı AB ülkelerini zorla rejim değiştirmeye çalışmakla suçluyor. 
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