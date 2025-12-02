Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko 4 gündür kayıp: Umman'a ziyarete gitmişti

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun 28 Kasım’da Umman’a yaptığı ziyaret, 4 gün uzadı. Ancak Belarus liderinden ne ses var, ne de seda.





Belarus ve Azerbaycan haber kaynaklarına göre gezi hem Belarus hem de Umman resmi kayıtlarından aniden kayboldu. Ne Lukaşenko'nun ofisinden, ne de kendisinden ses var.





Sözcü'de yer alan habere göre ilk duyuruların ardından Umman da tamamen sessiz kaldı. Bu sessizlik Belarus'ta geniş bir spekülasyon dalgası başlattı.





Kimisi 'Lukaşenko öldü mü?" diye sorarken kimileri Umman'ın Belarus Başkanı'nı kaçırdığını iddia etti. Tüm bu dedikodulara rağmen tek bir açıklama bile yapılmadı.





'LUKAŞENKO KAYBOLDU!'

Ani bilgi kesintisi sosyal medyada söylentileri büyüttü. Muhalefete yakın Belarus medya organları “Lukaşenko kayboldu” gibi başlıklar attı.





Daha da dikkat çeken durum, Lukaşenko'nun herhangi bir şekilde resmi tören ya da bando ile karşılanmamış olması. Bir devlet başkanı gibi değil, sanki bir diplomat gibi karşılandı.





Muhalefet parti Birleşik Geçiş Kabinesi Başkan Yardımcısı Pavel Latuşka da X üzerinden ziyaretin ne devlet ziyareti ne de resmi ziyaret sayılabileceğini ileri sürdü.





Umman protokolünde beklenen onur kıtası ve üst düzey karşılama heyeti gibi unsurların görülmediğini vurgulayan Latuşka, durumun çok absürd olduğunu dile getirdi.





İki tarafın suskunluğu sürdükçe ziyaretin ne olduğu sorusu yanıt beklemeye devam ediyor.





UMMAN'A NEDEN GİTTİ?

Belarus devlet medyası ziyareti önce çalışma ziyareti olarak tanıttı. Lukaşenko’nun Umman Sultanı Heysem bin Tarık el Said ile görüşmesinin planlandığı belirtildi.





Duyuruda son yıllarda ikili temasların güçlendiği vurgulandı. 2024’teki Umman gezisinde belirlenen iş birliği alanlarına atıf yapıldı.





Sultan Heysem’in Ekim 2025’te Minsk’e yaptığı ziyaret sırasında imzalanan Yol Haritası da hatırlatıldı.





Resmi açıklamaya göre Maskat’taki görüşmeler mevcut anlaşmaların uygulanmasını ayrıntılı biçimde ele almayı hedefliyordu.





Ortak projeleri farklı alanlarda pratik aşamaya taşımak için adım atılacağı söyleniyordu. Lukaşenko’nun uçağı 28 Kasım akşamı Maskat’a indi. Umman Yatırım Otoritesi Başkanı Abdulsalam el Mürşidi tarafından karşılandı.





Bu kısa bilginin ardından ziyaretin gündemi ya da sonuçları hakkında hiçbir güncelleme yapılmadı.