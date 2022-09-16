Belçika, ajanlıkla suçladığı İslam Temsil Kurumu’nun resmi tanınırlığını kaldırıyor

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Belçika radyosuna konuşan Adalet Bakanı Van Quickenborne, kurumun başkan yardımcısının ajanlık yaptığının istihbarat raporlarıyla ispatlandığını belirtti ve gerekli yasal prosedürü başlattığını söyledi.





İslam Temsil Kurumu’nun Belçika’nın verdiği ödeneği istememesiyle başlayan gerginlik, resmî tanınırlığını kaldırılmasına kadar geldi. Belçika, ajanlık suçlamasının yanı sıra kurumun kadın ve etnisite ayrımlarını ortadan kaldırması taleplerini de yerine getirmediğini savunuyor.





Belçika İslam Temsil Kurumu Başkanı Mehmet Üstün ise suçlamaları reddetti. Belçika’da din ve devlet işlerinin birbirinden ayrı olduğu bu sebeple Adalet Bakanı Van Quickenborne’un bu işlemi yapamaya yetkisinin olmadığını söyledi.





Üstün’e göre, tanınırlığı resmen kaldırması zor. Bunun için kararname lazım. Adalet Bakanı, kararnameyi Bakanlar Kurulu’na sunsa bile destek alacağı şüpheli!