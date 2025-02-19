Belçika, çetelere karşı daha etkin önlemler alacak

Antwerp deniz polis güçlerinin günlük teftişlerine katılan Belçika İçişleri Bakanı Bernard Quintin, 100 kişinin daha işe alındığını doğruladı. "Şu anda 212 kişi var ve bu sayı 333'e çıkacak. Yani 100'ü aşkın kişi de fazladan işe alınacak," dedi.



Uyuşturucu şiddetine karşı mücadele Antwerp limanında başladı. Geçen yıl limanda 7.000'den fazla kişi kontrol edildi. Bu yıl çoğu 'uyuşturucu toplayıcısı' olarak adlandırılan 51 şüpheli gözaltına alındı.



Uyuşturucu şiddetiyle mücadele, Belçika'nın Başbakan Bart De Wever yönetimindeki yeni hükümetinin temel hedeflerinden biri. Bu çabalar, ülkenin başkenti Brüksel'in son haftalarda uyuşturucuyla bağlantılı bir şiddet dalgasına sahne olmasının ardından hızlandırılıyor.



Anderlecht bölgesindeki Clemenceau Metro İstasyonu çevresinde iki hafta içinde altı silahlı saldırı meydana geldi ve iki kişi öldü.



Quintin ve Adalet Bakanı Annelies Verlinden pazartesi günü uyuşturucuyla bağlantılı şiddet konusunu görüşmek üzere acil bir görüşme gerçekleştirdi. Alınan tedbirler arasında Brüksel ve Antwerp'teki polis güçlerinin takviye edilmesi de yer alıyor.