Samanyolu Haber /Dünya / Belçika’da 100 binden fazla kişi aşı oldu /19 Ocak 2021 19:33

Belçika’da 100 binden fazla kişi aşı oldu

Belçika’da Halk Sağlığı Enstitüsü Sciensano tarafından yapılan açıklamada, Belçika’da 17 Ocak tarihine kadar 100 bin 443 kişinin Covid-19’a karşı aşılandığı aktarıldı.

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Corona virüsü salgının Avrupa'da etkisini artırırken, Covid-19'a karşı aşılamalar da devam ediyor. Belçika'da Halk Sağlığı Enstitüsü Sciensano tarafından yapılan açıklamada, Belçika'da 17 Ocak tarihine kadar 100 bin 443 kişinin Covid-19'a karşı aşılandığı belirtildi.

Aşılama Stratejisi Çalışma Grubu Başkanı Dirk Ramaekers yaptığı açıklamada, “Bu, 1A aşamasının hedef grubunun yüzde 35’ini temsil ediyor, yani huzurevlerinde yaşayanlar ve bakıcılar, hastanelerdeki sağlık uzmanları ve ön saflardaki sağlık çalışanları” dedi.

Ramaekers, aşılama planının bir sonraki aşaması olan aşama 1B’de ise öncelikli olarak 65 yaş ve üstü tüm vatandaşlar ile kronik hastalıkları olan vatandaşların aşılanacağını belirtti.

Federal Covid-19 Komisyonu Sözcüsü Yves Van Laethem ise yaptığı açıklamada, 91 kişide Covid-19 İngiltere'deki yeni türünün, 7 kişide ise Covid-19 Güney Afrika'daki yeni türünün tespit edildiğini aktardı.

ÜLKEDE VAKALAR DÜŞÜŞ EĞİLİMİNDE

Belçika'daki vak sayısının hafif düşüş eğilimi gösterdiğini ifade eden Sciensano, 9-15 Ocak haftasında, ülke genelinde günde ortalama 2 bin 18 yeni vakanın rapor edildiğini belirtti.

Sciensano, 12 ile 18 Ocak tarihleri arasında ise günde ortalama 115,9 kişinin hastaneye yattığını rapor etti. Belçika'da toplam vaka sayısı 679 bin 771'e, toplam can kaybı ise 20 bin 472'ye ulaştı. 
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