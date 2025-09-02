Belçika da Filistin devletini tanıyacak

Belçika, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Filistin devletini tanıyacağını duyurdu.





Açıklama, Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot tarafından yapıldı. Prevot resmî X hesabından paylaştığı açıklamada "Filistin, BM oturumunda Belçika tarafından tanınacak" dedi.





DW Türkçe'nin haberine göre Prevot, "Belçika, iki devletli çözüme giden yolu çizen ve böylece bu devletleri tanıyan New York Bildirgesi'nin imzacısı ülkeler arasına katılacak" ifadesini kullandı.





Belçika Dışişleri Bakanı ayrıca işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki İsrail yerleşimlerinden ithalatın yasaklanması ve İsrail şirketleriyle ilgili kamu ihale politikalarının incelenmesi dâhil çeşitli yaptırım kararları aldıklarını duyurdu.





Prevot, Belçika'daki Hamas liderlerini de "persona non grata" (istenmeyen kişi) ilan ettiklerini açıkladı.





Ancak Prevot tanıma kararının resmiyet kazanması için Hamas'ın tüm rehineleri serbest bırakmasının ve Gazze'nin kontrolünü devretmesinin şart olduğunu vurguladı.





Belçika Dışişleri Bakanı "7 Ekim 2023'te Hamas tarafından düzenlenen terör saldırılarının İsrail halkı üzerinde neden olduğu travmanın bilincinde olarak bu tanımanın bir kraliyet kararnamesiyle idari açıdan resmiyet kazanması sadece tüm rehineler serbest bırakılana ve Hamas artık Filistin'de herhangi bir kontrola sahip olmadığında gerçekleşecektir" açıklamasında bulundu.





İsrail üzerindeki baskı artıyor

Prevot, bu kararların "Filistin'de, özellikle de Gazze'de yaşanan insani trajedi ve İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ederek uyguladığı şiddete karşılık olarak" alındığını söyledi.





Belçika Dışişleri Bakanı bu kararı alarak İsrail hükümeti ve Hamas üzerindeki baskıyı artırmak istediklerini de söyledi.





Daha önce Fransa, İngiltere, Avustralya ve Kanada da BM'de bu ay gerçekleştirilecek oturumda Filistin devletini tanıyacağını duyurdu. Bu kararlar, Gazze'deki savaşı tepkilere rağmen sürdüren İsrail üzerindeki uluslararası baskıları giderek artırıyor.





AB ülkeleri arasında görüş birliği yok

Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları geçen Cumartesi günü Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da gerçekleştirdikleri toplantıda Gazze'deki savaşla ilgili olarak fikir birliği sağlayamadı. Bazı ülkeler AB'nin İsrail'e yönelik ciddi bir ekonomik baskı uygulaması gerektiğini savunurken bazıları ise bu tip adımlara şiddetle karşı çıktı.





ABD Başkanı Donald Trump Kanada'nın Filistin devletini tanıma kararını eleştirmişti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise Fransa'nın kararını "pervasız" bulmuştu.