Samanyolu Haber /Dünya / Belçika’da haftada 4 gün mesai başladı /22 Kasım 2022 12:16

Belçika’da haftada 4 gün mesai başladı

Belçika’da çalışanlara haftada 5 gün yerine 4 gün çalışma imkânı veren uygulama bugün başladı.

SHABER3.COM

Tr724'ün haberine göre, Belçika’da koalisyon hükümetini oluşturan partilerin çalışma hayatında reformla ilgili haziran ayında vardığı anlaşmadan sonra çıkarılan düzenleme, bugün yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle çalışanlar 4 gün çalışma imkânı için işverenden talepte bulunabilecek. Çalışan isterse ve işverenle anlaşırsa haftalık 38 saat olan çalışma süresini 5 gün yerine 4 günde tamamlayabilecek.

Bu imkânı değerlendirebilenler 3 gün hafta sonu izni yapabilecek veya fazladan oluşan 1 günlük iznini hafta içinde kullanabilecek. Bu imkân işverenle anlaşma sonucu 6 ay boyunca devam edebilecek. Anlaşma 6 ayın sonunda da karşılıklı mutabakatla sürdürülebilecek.

İşverenlerin bu yöndeki talebi reddetme hakkı bulunuyor. Ancak reddin haklı bir gerekçeye dayanması isteniyor.

Bazı kuruluşlar, uygulamayı eleştirerek iş yükünün 5 gün yerine 4 güne yoğunlaştırılmasının iş yerleri bakımından sakıncalarına dikkat çekiyor. Ayrıca çalışanların uzun saatler çalıştıktan sonra evlerine giderken harcanan zamanla birlikte çok uzun süreleri ev dışında geçirebileceği, bunun da olumsuz etkiler yaratabileceği belirtiliyor.
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