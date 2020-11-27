Belçika’da Hizmet Hareketi’ne yönelik ‘nefret söylemi’ ağır cezada yargılanacak

Belçika’da AKP rejimini nefret söyleminin neden olduğu şiddet olaylarıyla ilgili önemli bir dava görülüyor. Söz konusu davada, 15 Temmuz sonrasında Belçika’da Hizmet Hareketi gönüllülerini ve FEDACTIO ile DE GOUDEN MERIDIAAN isimli dernekleri nefret diliyle hedef alan şahıslar yargılanıyor. Hizmet Hareketi’ne mensup insanlara sözlü ve fiili saldırıda bulunan AKP yandaşı bazı Türk vatandaşları, Gent’teki Islah Mahkemesi tarafından yargılandı.















Dava konularından biri, Facebook’taki bazı hesaplardan Gülen Hareketi’ne mensup insanlara yönelik aktif bir şekilde nefret ve şiddetin körüklenmesiydi. Söz konusu davada 14 kişi bu tür Facebook mesajlarından ve paylaşımlarından dolayı yargılandı.





Facebook’taki sayısız mesaj nedeniyle, birçok AKP yandaşı gerçek hayatta da Belçika’daki Gülen Hareketi’ne mensup insanlara saldırmaya hakkı oludğunu savundu. Bu saldırıların bir kısmı da yine bu davada ele alındı.













1.600 AVRO PARA CEZASI





Hürü Örnek ve Sultan Yıldırım isimli saldırganlar, Gent’teki Fedactio binalarını tahrip etti. Söz konusu binalara Gülen Hareketi mensuplarını aşağılayan ve onları terörist olmakla suçlayan duvar yazıları yazılmıştı. Ahmet Başoğlu adlı bir başka saldırgan da daha sonra söz konusu binaların pencerelerini kırdığı için yargılandı. Mahkeme, 16 Kasım 2020 tarihinde kararını verdi. Hürü Örnek ve Sultan Yıldırım, 1200’er Euro para cezalarına çarptırıldı. Bu para cezasının zamanında ödenmemesi halinde 2 ay hapis yatacaklar. Ahmet Başoğlu ise 6 ay ertelemeli hapis ve 1,600 avroluk para cezasına çarptırıldı. Bu para cezasını zamanında ödememesi halinde 2 ay hapis yatacak.





PAYLAŞIMLARLA İLGİLİ AĞIR CEZAYI ADRES GÖSTERDİ





Facebook paylaşımları sebebiyle yargılanan 14 kişiyle ilgili ‘ehliyetsiz’ olduğuna (görevsizlik) ve şahısların ağır ceza mahkemesinde yargılanması gerektiğine hükmetti. Ağır ceza mahkemeleri, en ciddi cezai suçlar için ayrılmış ve bir halk jürisinden oluşuyor. Nefret suçu işledikleri belirtilen 14 kişiyle ilgili jürili ağır ceza mahkemesinde yeni bir dava süreci başlayacak.