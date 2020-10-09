Samanyolu Haber /Dünya / Belçika da Huawei'den vazgeçiyor /09 Ekim 2020 13:31

Belçika da Huawei'den vazgeçiyor

Belçika'nın en büyük iki telekom operatörü Orange ve Proximus sahip oldukları tüm Huawei yapımı alt yapı ekipmanlarını kademeli şekilde Nokia ekipmanları ile değiştirme kararı aldı.

SHABER3.COM

Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı ancak karar Belçika medyasına sızdı ve şirketlere yakın kaynaklarca doğrulandı.

Euronews'te yer alan habere före ismi açıklanmamış olan kaynaklar operatörlerin Huawei konusunda siyasi baskı gördüklerini aktardı. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) hükümeti Çinli teknoloji devi Huawei'nin telekom ekipmanları aracılığı ile casusluk yapabildiğini ve yaptığını ileri sürüyor. Orange ve Proximus'un kararı uygulamaya geçerse bu Avrupa'da ticari firmalarca somut olarak atılmış ilk adım olacak. Yeni nesil 5G ekipmanları ve alt yapısını dünyanın pek çok ülkesi bu alanda en ileri ve en az maliyetli üreticisi olan Huawei'den alıyor veya almayı planlıyor. 

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Belçika da Huawei'den vazgeçiyor Sonraki Haber >>

CNN muhabirinin rakunla mücadelesi viral oldu

CNN muhabirinin rakunla mücadelesi viral oldu

'1168 lira yeter' diyen gurbetçi saç baş yoldurdu

'1168 lira yeter' diyen gurbetçi saç baş yoldurdu

Azerbaycan ele geçirdiği askeri teçhizatı sergiledi

Azerbaycan ele geçirdiği askeri teçhizatı sergiledi

Yakup'un yürek burkan sözleri...

Yakup'un yürek burkan sözleri...

Erdoğan meydan okudu: S-400'ler Sinop'ta!

Erdoğan meydan okudu: S-400'ler Sinop'ta!

Kırgızistan'da göstericiler Meclis, Hükümet ve Başkanlık Sarayı'na girdi

Kırgızistan'da göstericiler Meclis, Hükümet ve Başkanlık Sarayı'na girdi

Putin kameralar önünde Paşinyan'ın yüzüne telefon kapattı

Putin kameralar önünde Paşinyan'ın yüzüne telefon kapattı

Cemal Uşak'ın vefatı ve Mehmet Fırıncı

Cemal Uşak'ın vefatı ve Mehmet Fırıncı

Trump hastane dışına çıktı

Trump hastane dışına çıktı

MHP'li Haberal skandalı ile ilgili yeni görüntüler çıktı

MHP'li Haberal skandalı ile ilgili yeni görüntüler çıktı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:10:07