Belçika da Huawei'den vazgeçiyor

Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı ancak karar Belçika medyasına sızdı ve şirketlere yakın kaynaklarca doğrulandı.







Euronews'te yer alan habere före ismi açıklanmamış olan kaynaklar operatörlerin Huawei konusunda siyasi baskı gördüklerini aktardı. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) hükümeti Çinli teknoloji devi Huawei'nin telekom ekipmanları aracılığı ile casusluk yapabildiğini ve yaptığını ileri sürüyor. Orange ve Proximus'un kararı uygulamaya geçerse bu Avrupa'da ticari firmalarca somut olarak atılmış ilk adım olacak. Yeni nesil 5G ekipmanları ve alt yapısını dünyanın pek çok ülkesi bu alanda en ileri ve en az maliyetli üreticisi olan Huawei'den alıyor veya almayı planlıyor.



