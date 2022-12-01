Belçika’da mülteci krizi büyüyor; Barınaklar yetersiz, uyuz salgını başladı

Euronews’in haberine göre Belçika’da iltica taleplerini işleme alan Fedasil kuruluşu, Afganistan, Afrika ya da Orta Doğu’dan gelen sığınmacılar nedeniyle tıkanmış olan sürece Ukraynalı mültecilerin de eklendiğini belirtiyor.







Her gün kayıt yaptırmak için sıraya girip soğukta bekleyenlere Sınır Tanımayan Doktorlar, kurduğu seyyar klinikle yardım eli uzatmaya çalışıyor. Barınak bulunmaması ise göçmen gruplarının boş binaları işgal etmesi ve yasal süreçlerin başlaması ile sonuçlanıyor.







Mültecilere hukuki yardım götüren avukat kolektifinden Marie Doutrepont, tahliye tehdidiyle karşı karşıya olan mültecileri davalarda temsil ediyor. Doutrepont, “Belçika son bir yılda bu kişilere yardım götürmemesi ve kalacak yer sağlamamasından dolayı 7 bin kez mahkum edildi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de geçici tedbir kararı alarak mahkemelerin kararını teyit etti. Yasalara saygı gösterilmesi ve bu insanlara barınak sağlanması gerekli. Bunu yapmamak onları insanlık dışı ve aşağılayıcı muameleye maruz bırakıyor.” ifadelerini kullandı.





UYUZ SALGINI BAŞLADI

Haberde mülteciler arasında uyuz gibi birçok salgının baş gösterdiğine dikkat çekiliyor. Sınır Tanımayan Doktorlar’dan David Vogel, Belçika’da barınma hakkına sahip olan en az 5 bin kişiye kalacak yer verilmediğini, barınma imkanı olmayanların akşamları işgal ettikleri binalara ya da sokaklara geri döndüğünü söylüyor.





BİR HAFTADIR İSTASYONDA KALIYORUM

Ukraynalı kanser hastası Tatiana ise şunları anlatıyor: “Onlara kanser olduğumu belgeleyen evrakları göstermeme rağmen, bana şehir merkezindeki bir pansiyonda bir gece barınak verdiler. Sadece bir gece için. Bir haftadır burada, istasyonda kalıyorum.”

