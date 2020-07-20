Samanyolu Haber /Dünya / Belçika’da vaka sayıları yeniden artışa geçti! /20 Temmuz 2020 21:19

Belçika’da vaka sayıları yeniden artışa geçti!

Dünya ülkeleri arasında nüfusuna oranla salgında en çok can kaybının yaşandığı ülke olan Belçika’da son üç günde katlanarak artan vaka sayısı geçen haftanın ortalamasına göre yüzde 66 arttı.

SHABER3.COM

Bu durum başta bilim kurulu olmak üzere ülkedeki otoriteleri harekete geçirdi. İlk olarak Pazar sabahı acil bir toplantı yapan Ulusal Güvenlik Konseyi, Perşembe günü geniş kapsamlı bir toplantı yapılarak durumun değerlendirilmesine karar verdi. Sağlık Kurulu, halkı yeniden dikkatli olmaları için uyardı.

Belçika Sağlık Kurulu Başkanı Yves Van Laethem yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

* Yaz rehaveti ülkemizdeki vaka sayısının artmasına neden oldu. Şu an 15 gün önceki kadar güvenli bir düzeyde değiliz. Şimdiden tedbir almak zorundayız. Aksi halde durum kötü bir hal alabilir. Özellikle arkadaş arası toplanmalar ve büyük ailelerin yeniden bir araya gelmesi nedeniyle bulaşma vakaları artmış durumda.

* Tatil sürecinde olduğumuz bu dönemde uzun zamandan beri görmediğimiz insanlarla bir arada olmaktan kaynaklanan virüsün azaldığı bakışı yanlıştır. Virüs, ilk kez tanıdığımız birinden olduğu kadar aile üyelerimizden de bulaşabilir. Bu nedenle kurallara uymaya ve 15 kişilik sınıra riayet etmeye özen göstermeliyiz.

GÜNLÜK ORTALAMA 154 VAKA GÖRÜLDÜ

Toplantıda ülkede en çok vaka artışının Flaman bölgesinde görüldüğü, başta Anvers olmak üzere Limburg ve Batı Flaman vilayetinin yoğun bulaşma oranlarıyla dikkat çektiği belirtildi.

Açıklanan son verilere göre 10-16 Temmuz tarihleri arasında bin 79 kişinin corona virüsüne yakalandığı Belçika'da günlük ortalama 154 vaka görüldü. Ancak son günlerde artışla birlikte günlük vaka sayısı 187'ye ulaştı. Söz konusu dönemde toplam 13 can kaybı yaşanırken, günlük ortalama can kaybı 2 olarak kayıtlara geçti.

VAKA SAYISI 64 BİNE YAKLAŞTI

Öte yandan vaka sayılarının azaldığı Temmuz ayı başında haftalık verilerin ortalamasının alınarak duyurulması sistemine geçen Belçika'da Başbakan Sophie Wilmes'in talimatıyla yeniden günlük veri açıklama sistemine dönüldü. Belçika'da toplam corona virüsü vaka sayısı 63 bin 893'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 9 bin 800'e yükseldi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Belçika’da vaka sayıları yeniden artışa geçti! Sonraki Haber >>

2020 Kurban kampanyası

2020 Kurban kampanyası

Birleşik Arap Emirlikleri Mars'a araç gönderdi

Birleşik Arap Emirlikleri Mars'a araç gönderdi

Soylu telefonu kapattı, Metiner arkasından saydırdı

Soylu telefonu kapattı, Metiner arkasından saydırdı

Kuytul: 'AKİT'çiler yayına çağırıp tuzak kuruyor, bu kadıncağıza da tuzak kurdular'

Kuytul: 'AKİT'çiler yayına çağırıp tuzak kuruyor, bu kadıncağıza da tuzak kurdular'

Sunucunun canlı yayında ön dişi düştü

Sunucunun canlı yayında ön dişi düştü

MHP'li isimden ibretlik itiraflar...

MHP'li isimden ibretlik itiraflar...

Erdoğan'ın fotoğrafını yırttı, attı!

Erdoğan'ın fotoğrafını yırttı, attı!

Çölün ortasında ilginç kaza

Çölün ortasında ilginç kaza

Mansur Yavaş belgeleriyle açıkladı! AKP'li Meclis üyeleri üzerine yürüdü

Mansur Yavaş belgeleriyle açıkladı! AKP'li Meclis üyeleri üzerine yürüdü

Yine aynı kanal, yine aynı sunucu!

Yine aynı kanal, yine aynı sunucu!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:37:45