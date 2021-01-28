Belçika eşcinsellik karşıtı mesajlar paylaşan Türkiyeli imamı sınırı dışı ediyor

Belçika, Houthalen- Helchteren kasabasında bulunan Diyanet İşleri'ne bağlı Yeşil Cami (Groen Moskee) imamının, eşcinsellik karşıtı görüşleri nedeniyle oturma iznini uzatmayarak, sınır dışı edilmesini kararlaştırdı.





Flaman hükûmeti, Yeşil Cami'nin ruhsatının iptal edilmesi için mahkemeye müracaat etti.





Genk şehri yakınlarındaki Houthalen-Helchteren'de bulunan Yeşil Cami'nin imamı, Facebook hesabından, "eşcinselliğin hastalık olduğunu, çürümeye yol açtığını ve İslam tarafından yasaklandığını" anlatan bir mesaj paylaştı.





İmam, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın tartışmalara sebep olan vaazını da hatırlattı.





Federal hükûmetin İltica ve Göçten Sorumlu Devlet Bakanı Sammy Mahdi, 3 yıldır Belçika'da olduğu belirtilen imamın oturma iznini uzatmama kararı aldıklarını açıkladı.





Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Türkiye'den gönderilen imam, geçen ekim ayında Belçika Göçmen Bürosu'na oturma ve çalışma izninin yenilenmesi için müracaat etti. Belçika makamları, eşcinsellik karşıtı görüşleri sebebiyle imam hakkında, "kamu düzeni ve ulusal güvenliğe zarar verebileceği" gerekçesiyle soruşturma başlattı.









CAMİ YÖNETİMİ KARARA İTİRAZ EDECEK





Belçika hükûmetinin oturma izni uzatılmayan imamdan ülkeyi terk etmesini isteyeceği belirtildi.





Devlet Bakanı Mahdi, "Eşcinsel topluluğunu damgalamaya ve bu tür mesajları yaymaya daha fazla tahammül edemeyiz. Bir imam olarak Belçika'da çalışma hakkına sahipseniz, örnek bir göreviniz vardır. Değerlerimize uymak istemeyen herkes, sonuçlarına katlanmak zorunda kalacak." diye konuştu.





Yeşil Cami yönetiminden bir yetkili ise, BBC Türkçe'ye, Belçika hükûmetinin aldığı karar nedeniyle şaşkınlık içinde kaldıklarını belirterek, perşembe günü gerekli yasal girişim için avukatla görüşeceklerini söyledi.





Cami derneği yöneticisi, suçlamalara hedef olan imamın ismini, "Bilmiyorum, unuttum." diyerek ısrarla söylemekten kaçındı.