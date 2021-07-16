Samanyolu Haber /Dünya / Belçika, Ezidi katliamını soykırım olarak tanıdı /16 Temmuz 2021 12:26

Belçika, Ezidi katliamını soykırım olarak tanıdı

Belçika Parlamentosu, IŞİD'in Ezidilere yönelik 2014 yılındaki katliamlarını soykırım olarak tanıdı.

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Yeni Flaman İttifakı üyesi ve Terörle Mücadele Komitesi başkanı Koen Metsu ve Hümanist Demokratik Merkez partisinden Georges Dallemagne tarafından parlamentoya sunulan tasarıda, IŞİD'in "vahşi eylemlerinin" soykırım olarak ilan edilmesi çağrısında bulunulmuştu.

Tasarının oylama sonucunda tüm grupların desteğini aldığı belirtildi.

Bu ayın başlarında Hollanda parlamentosu da IŞİD'in Ezidilere karşı işlediği suçları resmen soykırım olarak tanımlayan benzer bir tasarıyı onayladı.

Ayrıca Birleşmiş Milletler (BM) de geçtiğimiz aylarda IŞİD’in Irak'ta Ezidilere karşı işlediği suçların "soykırım" teşkil ettiğini açıkladı.

IŞİD, Ağustos 2014'te Ezidilerin çoğunlukta yaşadığı Sincar bölgesine saldırmış, binlercesini katletmiş, alıkoyduğu kadın ve kız çocuklarını ise köle pazarlarında satmıştı.
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