Belçika haftada 4 gün mesaiye geçiyor

Belçika'da çalışanların haftada 5 gün yerine 4 gün mesai yapabilmelerine imkan tanıyan yeni düzenleme 20 Kasım'da hayata geçiyor. Hükümetin Haziran ayında kabul ettiği yeni iş gücü anlaşması, resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.







Çalışanlar artık haftada dört veya beş gün çalışıp çalışmayacaklarına kendileri karar verebilecek. Ancak bu çalışma saatlerinin azalacağı anlamına gelmiyor. 4 gün çalışmak isteyen işçiler çalışma saatlerini 4 güne sıkıştıracak.





MAAŞ AYNI KALIYOR

Yasaya göre, çalışanın talebi, işveren açısından olumsuz bir muameleye yol açmayacak ve kesinlikle işten çıkarılma veya sözleşme feshine neden olmayacak. Çalışanların maaş ve sosyal hakları aynı kalırken, günlük yemek fişi sayısı ile yol paralarında değişiklik olabileceği belirtiliyor. Çalışanlar, haftalık 4 günlük çalışma döneminde gönüllü fazla mesaiye kalamayacak.





Belçika'da haftalık çalışma süresinin 4 güne indirilmesini de içeren reform paketi hükümeti oluşturan partiler tarafından bu yılın başında kabul edilmişti. Yeni plan ayrıca çalışanların gece saatlerinde işle ilgili telefonlara ve e-postalara yanıt vermeme hakkını da içeriyor.





DÜNYADA TARTIŞILIYOR

Öte yandan dört günlük çalışma haftası etrafındaki tartışmalar, işçiler ve işverenlerin işyeri esneklik ve verimlilik konusundaki görüşlerinin farklılaşmasıyla COVID-19 salgını sonrası yeniden alevlenmişti.





Avrupa genelinde sendikalar hükümetlere dört günlük çalışma haftasını uygulamaya çağırırken Belçika dışında pek çok ülke de bu fikri gündeme aldı. İngiltere, İskoçya ve İzlanda’da geçtiğimiz yıl kimi şirklerde haftada 4 günlük mesai için yapılan testler verimlilik açısından başarıya ulaşmıştı.





İNGİLTERE GÜNDEMİNE ALDI

Pilot programlar sonunda yapılan araştırmalar ve açıklamalar neticesinde haftada dört gün çalışma sisteminin işin verimliliğini, geliri ve çalışanların mutluluğunu artırdığı ortaya çıkmıştı. Birçok ülke haftada dört gün çalışma sistemi ile ilgili açıklamalarda bulunurken geçtiğimiz haftalarda İngiliz milletvekili Peter Dowd, haftada dört gün çalışmanın yasal olması için bir yasa tasarısı sunmaya karar verdi.





Haziran ayında İngiltere’de haftada 4 iş gününe geçiş için dünyadaki en büyük pilot uygulama başlamıştı. Ülkedeki 70 şirkette 3300’den fazla çalışanın katılımıyla düzenlenen pilot uygulama 6 ay sürecek.