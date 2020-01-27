Belçika imamlarını kendi eğitecek

BBC Türkçe'den Yusuf Özkan'ın haberine göre, hükümetin desteğiyle hazırlanan imam eğitimi programı Şubat ayından itibaren, Leuven Katolik Üniversitesi'nde (KU Leuven) başlayacak.





Brüksel'de 2016 yılında meydana gelen terör saldırıları sonrası ortaya atılan "imamların Belçika'da devlet kontrolünde yetiştirilmesi" önerisi, geçen ay Türkiye tarafından 40 yeni imam gönderileceği haberleri ile yeniden tartışılmaya başlandı.





Siyasi partilerin birçoğu Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, yeni bütçe kapsamında Belçika'ya 40 din görevlisi daha gönderileceği haberlerini "kabul edilemez" olarak değerlendirdi.





Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği, somut bir karar bulunmadığı gerekçesiyle bu haberleri yalanladı. Ancak Belçika hükümeti, başta Türk imamlar olmak üzere, yurt dışından halen din görevlilerinin, toplumu olumsuz etkilediği görüşünde.





Brüksel saldırıları sonrası oluşturulan Meclis Soruşturma Komisyonu, Suudi Arabistan destekli Brüksel'deki Ulu Cami'nin ülkede aşırı muhafazakar "Vahabi İslamı" anlayışının yayılmasına katkı sağladığını açıklamıştı. Belçika Devlet Güvenliği Kurumu'nun raporunda ise Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, "Türk rejiminin uzun kolu" olduğu öne sürüldü.





Raporda Diyanet'e bağlı imamların AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP karşıtlarını, "devlet düşmanı" olarak göstererek, Belçika'daki Türk toplumu içinde kutuplaşma meydana getirdiği belirtildi.