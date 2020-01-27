Samanyolu Haber /Gündem / Belçika imamlarını kendi eğitecek /27 Ocak 2020 12:37

Belçika imamlarını kendi eğitecek

Belçika hükümeti, ülkedeki Müslüman toplulukları 'yabancı etkilerden korumak için', imamların kendi ülkesinde yetiştirilmesini kararlaştırdı. Tartışmayı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, yeni bütçe kapsamında Belçika'ya 40 din görevlisi daha gönderileceği haberleri tetiklemiş görünüyor.

SHABER3.COM

BBC Türkçe'den Yusuf Özkan'ın haberine göre, hükümetin desteğiyle hazırlanan imam eğitimi programı Şubat ayından itibaren, Leuven Katolik Üniversitesi'nde (KU Leuven) başlayacak.

Brüksel'de 2016 yılında meydana gelen terör saldırıları sonrası ortaya atılan "imamların Belçika'da devlet kontrolünde yetiştirilmesi" önerisi, geçen ay Türkiye tarafından 40 yeni imam gönderileceği haberleri ile yeniden tartışılmaya başlandı.

Siyasi partilerin birçoğu Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, yeni bütçe kapsamında Belçika'ya 40 din görevlisi daha gönderileceği haberlerini "kabul edilemez" olarak değerlendirdi.

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği, somut bir karar bulunmadığı gerekçesiyle bu haberleri yalanladı. Ancak Belçika hükümeti, başta Türk imamlar olmak üzere, yurt dışından halen din görevlilerinin, toplumu olumsuz etkilediği görüşünde.

Brüksel saldırıları sonrası oluşturulan Meclis Soruşturma Komisyonu, Suudi Arabistan destekli Brüksel'deki Ulu Cami'nin ülkede aşırı muhafazakar "Vahabi İslamı" anlayışının yayılmasına katkı sağladığını açıklamıştı. Belçika Devlet Güvenliği Kurumu'nun raporunda ise Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, "Türk rejiminin uzun kolu" olduğu öne sürüldü.

Raporda Diyanet'e bağlı imamların AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP karşıtlarını, "devlet düşmanı" olarak göstererek, Belçika'daki Türk toplumu içinde kutuplaşma meydana getirdiği belirtildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Belçika imamlarını kendi eğitecek Sonraki Haber >>

Binadaki çatlakları gösteren öğrenciler tehdit edildi!

Binadaki çatlakları gösteren öğrenciler tehdit edildi!

Serdar Akinan'dan korkunç iddia!

Serdar Akinan'dan korkunç iddia!

Beni Suriyeli çocuk kurtardı!

Beni Suriyeli çocuk kurtardı!

2,5 yaşındaki Yüsra ve annesi 24 saat sonra kurtarıldı!

2,5 yaşındaki Yüsra ve annesi 24 saat sonra kurtarıldı!

6.8'lik depremin ürperten sesi!

6.8'lik depremin ürperten sesi!

Hayat kurtaran telefon görüşmesi!

Hayat kurtaran telefon görüşmesi!

Adıyaman Kapalı Cezaevi önünde endişeli bekleyiş

Adıyaman Kapalı Cezaevi önünde endişeli bekleyiş

Alo! Enkaz altındayım, nefes alamıyorum...

Alo! Enkaz altındayım, nefes alamıyorum...

Polis bu kişiyi arıyor!

Polis bu kişiyi arıyor!

Millet can derdinde, Vali algı peşinde!

Millet can derdinde, Vali algı peşinde!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:14:54