Belçika korona tsunamisi yaşıyor

11,5 milyon nüfuslu Belçika vaka sayısında geometrik bir artış yaşıyor. Şimdiden belli başlı hastaneler tam doluluk seviyesine ulaştı ve Covid vakaları dışında sadece en gerekli hayati operasyonlar yapılıyor.





RTL kanalına konuşan Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke "Bir tsunamiye gerçekten de çok yakınız" açıklaması yaptı.





Çekya'dan sonra durumu en kötü olan ülke







John Hopkins Üniversitesi tarafından toplanıp analiz edilen verilere göre, ülkede günlük olarak 100 bin kişi başına ortalama yeni 74 vaka tespit ediliyor. Bu tüm AB ülkeleri içerisinde Çekya'dan sonra en yüksek ortalama.





Euronews'te yer alan habere göre Covid-19 kriz masası sözcüsü Yves Van Laethem, pazartesi günü yaptığı açıklamada son hafta boyunca günde ortalama 8 bine yakın vaka geldiğini duyurdu. Bu sayı bir önceki haftaya göre yüzde 79'luk bir artış anlamına geliyor. Sözcüye göre testlerin zaman alması nedeniyle gerçek rakam bunun çok daha üstünde olabilir.





Önlemler sertleşti





Akşam 20.00'den sonra alkol satışlarını ve tüm büyük toplantıları festivalleri ve noel etkinliklerini yasaklayan hükümet insanların hane dışında sosyalleşmek için bir araya gelebilecekleri yabancı sayısını da 3'ten 1'e düşürdü.





Tüm çalışanlara evden çalışma zorunluluğu getirilirken üniversitelerin de uygulamaya başladığı kısıtlamalar nedeniyle binlerce öğrenci durumdan olumsuz etkilendi.





Ülkede 19 Ekim Pazartesi günü itibarı ile hastanelerde 2 bin 485 Covid hastası bulunuyor. Bunlardan 412'si yoğun bakımda. Yetkililere göre bu gidişle kasım ortasında ülkede sayısı toplam 2 bin olan tüm yoğun bakım üniteleri dolmuş olacak.





Başbakan: Durum mart ayından daha ciddi





Görevi yeni gelen Başbakan Alexander De Croo durumun Mart ayından çok daha ciddi olduğunu ifade etti ve o döneme göre yoğun bakımda olan kişi sayısının üç katı olduğunu belirtti.





Önlemler ve kısıtlamalar bu şekilde devam ederse pek çok işletme sahibinin temelli olarak kepenk kapatacağı öngörülüyor. Belçika'da bu sektörlerde toplam 120 bin kişi çalışıyor.