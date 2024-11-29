Belçika mahkeme kararına uyacak: Netanyahu giderse tutuklanacak

Belçika’nın görevden ayrılacak olan başbakanı De Croo Perşembe günü Temsilciler Meclisi’nde yaptığı açıklamada, Belçika’nın Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından İsrail başbakanı Benjamin Netanyahu ve diğerleri hakkında çıkarılan tutuklama kararlarını uygulayacağını doğruladı.





Lahey’deki UCM geçtiğimiz hafta Netanyahu ve eski savunma bakanı Yoav Gallant hakkında İsrail’in Gazze’de savaş suçu işlediği iddiasıyla tutuklama emri çıkarmıştı. UCM ayrıca Muhammed Deif olarak bilinen Hamas lideri Diab İbrahim El Masri hakkında da tutuklama emri çıkarmıştı.





Aşırı sol PVDA-PTB ve yeşil parti Ecolo’dan Belçikalı milletvekilleri parlamentodaki haftalık soru saatinde Başbakan Alexander De Croo’ya Belçika’nın bu tutuklama kararlarına uyup uymayacağını sordu. Başbakan “Belçika kendi sorumluluğunu üstlenecektir. Eğer böyle bir kişi bizim topraklarımızdaysa, tutuklama emri yerine getirilmelidir.” dedi.





De Croo sözlerine şöyle devam etti: “Ciddi suçların cezasız kalmaması ve mağdurların dinlenip tazmin edilmesi ülkemiz için hayati önem taşımaktadır. Adalet olmadan asla kalıcı barış sağlanamaz.”