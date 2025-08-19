Belçika Türkiye'de zulmün bitmediğini tescilledi

Belçika Yabancılar Mahkemesi (RvV)'nin kararırını, Bürüksel Barosu üyesi Avukat Ali Yıldız duyurdu. Mahkeme, infazı tamamlanmış olsa bile Türkiye'de sosyal ölüme terkedilmiş ve başka ülkelerde yaşama fırsatı arayışında olanlar binlerce kişi için umut ışığı olacak karara imza attı.





Avukat Ali Yıldız X'teki hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'de verilen cezanın infazının tamamlanmasıyla birlikte, pasaportu ie yasal yollardan yurt dışına çıkarak Belçika'da iltica başvurusu yapan kişinin talebinin onaylandığını duyurdu.





Yıldız açıklamasında şu ifadeleri kullandı:





Belçika Yabancılar Mahkemesi (RvV), Türkiye’de TCK 314 kapsamında aldığı hapis cezasını infaz ettikten sonra pasaport alarak yasal yollardan ülkesinden çıkış yapıp Belçika’da iltica başvurusu yapan ve bu nedenle başvurusu CGVS tarafından reddedilen davacının açtığı davada, başvurucuya mülteci statüsü verilmesine karar vermiştir.

Önemli olan, CGVS’nin zulmün tekrarlanmayacağına dair makul gerekçeler sunmamış olmasıdır.





Mahkeme, İltica Komiserliği’nin şartlı tahliye süresinin bitmiş olması, seyahat yasağının kaldırılmış olması, pasaport alarak yasal yollardan çıkabilmiş olması, e-Devlet kayıtlarında yeni bir dava görünmemesi gibi gerekçelerini yerinde bulmamıştır.Mahkemeye göre, yasal çıkış yapmış olması, şartlı tahliye sonrası özgürlüğünden mahrum bırakılmamış olması ve ailesinin hâlâ Türkiye’de bulunması gibi olgular, zulüm riskinin tamamen ortadan kalktığını göstermemektedir. Zulüm farklı şekillerde yeniden ortaya çıkabileceğinden, cezanın geri kalanını çekip çekmeyeceği tartışması esaslı değildir.