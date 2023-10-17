Belçika polisi Brüksel saldırısının şüphelisini vurdu

Belçika'nın başkenti Brüksel'de dün akşam saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda iki İsveç vatandaşını öldürdüğü tahmin edilen şüphelinin Belçika polisi tarafından vurulduğu bildirildi. Başsavcılık yetkilisi, silahlı olan zanlının yaşayıp yaşamadığının şu anda belirsiz olduğunu söyledi. Zanlının üzerinde bulunan silahın saldırıda kullanılan silah olabileceği belirtiliyor.





Saldırının ardından adını Abdesalem Al Guilani olarak açıklayan bir kişi, sosyal medyada yayımladığı videoda saldırıyı kendisinin gerçekleştirdiğini iddia etmiyti. Bu şüpheli, IŞİD mensubu olduğunu söylemişti.





Belçika İçişleri Bakanlığı, Federal Başsavcılığın terör saldırısı olasılığı nedeniyle soruşturma yürüttüğünü duyurdu. Federal Başsavcılık sözcüsü Eric Van Duyse, saldırganın özellikle İsveç vatandaşlarını hedef almış olmasının muhtemel göründüğünü belirtti. Sözcü, "Şu aşamada İsrail-Filistin sorunuyla bir bağlantı olabileceğine dair herhangi bir unsur söz konusu değil" dedi.







Belçika Başbakanı Alexander De Croo, bu sabah düzenlediği basın toplantısında, "acımasız bir terör saldırısı" olarak nitelediği olayın şüphelisinin Belçika'da yasa dışı şekilde kalan Tunus kökenli biri olduğunu söyledi. Belçika lideri, "Teröristler şunu anlamalı ki asla amaçlarına ulaşamayacaklar. Özgür toplumlarımızı asla kendilerine tabi kılamayacaklar... Terörizm bizi asla yenemeyecek" dedi.





İsveç, Kur'an yakma eylemleri sonrası alınan tehditler nedeniyle geçen Ağustos ayında terör alarmını en yüksek ikinci seviyeye yükseltmişti.





Saldırı sonrası Brüksel'de de terör alarmı en yüksek seviye olan 4'e yükseltildi. Bu seviye, tehdidin "aşırı derecede ciddi" olduğu anlamına geliyor. Başkentte saldırı öncesi terör alarmı, tehdidin orta seviyede olduğuna işaret eden 2 düzeyindeydi. Saldırının ardından ülkenin geri kalanındaki alarm seviyesi ise 2'ye çıkarıldı.



