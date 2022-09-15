Samanyolu Haber /Dünya / Belçika Polisi, VIP kaçakçılık örgütünü çökertti /15 Eylül 2022 17:25

Belçika Polisi, VIP kaçakçılık örgütünü çökertti

Belçika Federal Polisi, göçmenleri Avrupa’ya getirmek için özel jetler ve sahte pasaportlar kullanan bir kaçakçılık organizasyonunun çökertildiğini açıkladı.

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Brüksel merkezli L’Echo gazetesinden Hugo Littow’un haberine göre, Belçika, İtalya, Almanya, Fransa, Avusturya ve Amerikan polisinin işbirliği ile yürütülen uluslararası bir operasyon sonucunda Salı sabahı Belçika, İtalya ve Fransa’da faaliyet gösteren bir göçmen kaçakçılığı organizasyonu çökertildi.

Federal polis, dün 2 uçağa ve büyük miktarda paraya el konulduğunu ve 2’si Belçika’da olmak üzere 5 kişinin tutuklandığını açıkladı. Şüpheliler, insan kaçakçılığı, kara para aklama, sahtecilik ve suç örgütü üyeliğiyle suçlanıyor.

Federal polise göre Brüksel merkezli suç örgütü, Türkiye ile çeşitli Avrupa ülkeleri arasında göçmen kaçakçılığını hep aynı yöntemle organize ediyordu. “Çoğunluğu Kürt kökenli olan yolcular, sahte diplomatik pasaportlarla Türkiye’de özel bir jete biniyordu. Ancak, genellikle Karayipler olan seyahatin resmi varış noktasına gidilmiyor. Avrupa’daki bir havaalanında verilen mola sırasında göçmenler uçaktan ayrılıyor, sahte pasaportlarını imha ediyor ve iltica başvurusunda bulunuyordu.”

Göçmen başına 20 bin dolar
Polis, “Ekim ve Aralık 2020 arasında, 5 farklı Avrupa ülkesinde en az 5 kaçakçılık işleminin gerçekleştiği” tahmininde bulunuyor. Kaçırılan her bir kişi için insan tacirleri 20 bin dolara kadar para alıyordu.

İnsan kaçakçılığına paralel olarak, sanıklar kendi filolarını kurmak için sahte çeklerle havayolu şirketlerini de dolandırmışlar.

Federal polis, “örgüt tarafından Belçika’da sahte belgeler üretildiği, eylem sırasında üretim malzemelerinin bulunmasıyla teyit edildi” dedi.
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