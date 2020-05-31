Belçika Prensi partiye katıldı, Covid-19 kaptı

Partiye katılan kişi sayısının Covid-19 önlemleri kapsamında belirlenen sayının üstünde olduğunu belirten İspanyol medyası, kuralların çignendiğini belirtti.





Belçika Kraliyet Sarayı sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, 28 yaşındaki prensin, 26 Mayıs'ta ülkenin güneyindeki Cordoba kentinde bir etkinliğe katıldıktan sonra hastalığa yakalandığı söylendi.





'Partiye katılan kişi sayısı sınırların üzerinde'





Sözcü açıklamasında partiye katılan kişi sayısı hakkında açıklama yapmazken, El Pais Gazetesi ise Belçika tahtının onuncu sıradaki prensinin 26 kişiyle birlikte partiye katıldığını yazdı.





Cordoba eyaletinde alınan Covid-19 önlemleri kapsamıda en fazla 15 kişinin bir araya gelmesine izin veriliyor.





Polis soruşturma başlattı





Öte yandan İspanyol polisi de olayla ilgili soruşturma başlattıklarını ve kuralları ihlal edenlerin 600 ile 10 bin euro arasında para cezasıyla karşı karşıya kalabileceğini duyurdu.





İspanya hükümetinin Cordoba'daki elçisi Rafaela Valenzuela da partiye katılan 27 kişinin karantinada olduğunu söyledi.







