Belçika ve Hollanda otomatlar ve süpermarketlerde sigara satışını yasaklıyor

Belçika ve Hollanda, toplumda tütün ürünlerine ulaşımı ve sigara satışını en aza indirmek için önlemleri daha da sıkılaştırıyor.





BBC Türkçe'nin haberine göre Belçika hükümetinin, gençlerin kolaylıkla ulaşabildiği yiyecek içecek sektöründeki sigara otomatlarını tamamen kaldırma kararı, meclis tarafından onaylandı. Sigara ve tütün reklamları konusunda katı önlemler alan Belçika federal hükümeti, sigara otomatları konusunda da sınırlama getirdi.



