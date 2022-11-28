Samanyolu Haber /Gündem / Belçika ve Hollanda otomatlar ve süpermarketlerde sigara satışını yasaklıyor /28 Kasım 2022 14:43

Belçika ve Hollanda otomatlar ve süpermarketlerde sigara satışını yasaklıyor

Belçika ve Hollanda, toplumda tütün ürünlerine ulaşımı ve sigara satışını en aza indirmek için otomatlar ve süpermarketlerde sigara satışını yasaklama kararı aldı.

Belçika ve Hollanda otomatlar ve süpermarketlerde sigara satışını yasaklıyor

Belçika ve Hollanda, toplumda tütün ürünlerine ulaşımı ve sigara satışını en aza indirmek için önlemleri daha da sıkılaştırıyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre Belçika hükümetinin, gençlerin kolaylıkla ulaşabildiği yiyecek içecek sektöründeki sigara otomatlarını tamamen kaldırma kararı, meclis tarafından onaylandı. Sigara ve tütün reklamları konusunda katı önlemler alan Belçika federal hükümeti, sigara otomatları konusunda da sınırlama getirdi.

Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra önümüzdeki yıl yürürlüğe girecek olan düzenlemeye göre, sigara otomatları sadece süpermarketlerin görünmeyen bölümünde yer alacak ve yaş sınırlaması olan özel paralarla kullanılacak.

Sağlık Bakanlığı'na göre, sigara otomatları genellikle geceleri, sıklıkla da gençlerin uğrak yeri olan yerlerde bulunuyor. Prensipte 18 yaşından küçüklerin otomatlardan sigara almasını engelleyen 'yaş sınırlamalı madeni paralar' kullanılmasına rağmen reşit olmayanlar da bunları kolayca elde edebiliyor.

Süpermarketlerde, otomatlar tüketicinin gözünden uzak olduğu ve kasada yaş doğrulaması mümkün olduğu için şimdilik izin veriliyor.

HOLLANDA, TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN SATIŞINA SADECE TÜTÜN DÜKKANLARINDA İZİN VERECEK

Hollanda ise 2032 yılından itibaren sigara ve diğer tütün ürünlerinin satışına sadece tütün dükkanlarında izin verecek.

Hollanda hükümeti, 2024’ten itibaren süper marketlerde sigara satışını tamamen yasaklayacak. İnternet üzerinden sigara ve tütün ürünleri satışına da son verilecek.

Hükümet, sigara içilmesine izin verilen alanların sayısını da azaltacak. 2025 yılından itibaren oyun parklarında ve spor alanlarında sigara içmenin yasaklanması planlanıyor. Ülkede 2030 yılına kadar benzin istasyonları ve bakkal dükkanlarında sigara satışı devam edecek.

SİGARA FİYATLARI ARTACAK

Hollandalı kamu yayıncısı NOS’a göre, bu tarihten sonra aşamalı olarak genel bir satış yasağı uygulanmaya başlayacak. Hükümetin planına göre, 2032 yılından itibaren sadece tütün dükkanlarından sigara alınabilecek. Bunun dışında hiçbir yerde sigara satışı olmayacak.

Hollanda hükümeti, sigara fiyatlarını da arttırmayı planlıyor. Şu anda ortalama 8 euro olan bir paket sigaranın, 2024'te yaklaşık 1,5 euro daha pahalı olması öngörülüyor
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