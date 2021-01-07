Samanyolu Haber /Dünya / Belçika'da büyük skandal /07 Ocak 2021 12:03

Belçika'da büyük skandal

Belçika’nın Anvers kentinde bir hastanede endoskopi cihazlarını dezenfekte eden makinenin arızalı olduğu ortaya çıktı.

SHABER3.COM

Cihazların kullanıldığı 110 hastanın hepatit B, bağırsak enfeksiyonu veya AIDS’e neden olan HIV kapmış olma riskinin bulunduğu belirtildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre Belçika'nın Anvers kentindeki Saint-Vincent Hastanesi’nde skandal bir olay yaşandı. Hastanede ekim ayı sonunda yapılan rutin bir kalite kontrolünde endoskopi cihazlarını dezenfekte eden makinede bir arıza olduğu ortaya çıktı. Endoskopi cihazlarının kullanıldığı 110 hastanın hepatit B, bağırsak enfeksiyonu veya AIDS’e neden olan HIV kapmış olma riski bulunduğu açıklandı. Söz konusu kişiler kan tahlilleri yapılmak üzere hastaneye çağrıldı. Testlerin negatif sonuç vermesi durumunda hastaların 6 ay sonra tekrar muayene edileceği belirtildi.

ÜRETİCİ FİRMAYA DAVA AÇACAK

Doktor Kristiaan Deckers yaptığı açıklamada, yapılan hata nedeniyle 110 kişinin bağırsak enfeksiyonu kapmış olabileceğini, hepatit B veya C ile HIV riskinin de bulunduğunu belirtti. Deckers, “Teknisyen, ekim ortasında cihazın iki tüpünü değiştirmişti. Dezenfektan kokteyller bu tüplere püskürtülür ve daha sonra temizlenir. Ancak arıza nedeniyle cihazlar uygun şekilde dezenfekte edilmemiş olabilir” dedi. Hastane dezenfekte makinesinin üretici firmasına karşı dava açmaya hazırlanıyor.
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