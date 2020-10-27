Samanyolu Haber /Dünya / Belçika'da çaresizlik... Korona'ya yakalanan doktorlar göreve geri çağrıldı /27 Ekim 2020 09:27

Belçika'da çaresizlik... Korona'ya yakalanan doktorlar göreve geri çağrıldı

Koronavirüs vakalarının ve hastanede tedavi edilen Kovid-19 hastalarının sayısının hızla arttığı Belçika'nın Liege kentinde doktorlardan, virüse yakalansalar da çalışmaya devam etmeleri istendi.

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Şehirdeki 10 hastane, koronavirüs testleri pozitif çıkan ancak semptom göstermeyen doktorlardan işe dönmelerini talep etti.

Liege'de doktorların yaklaşık yüzde 25'inin koronavirüse yakalandıkları için çalışmadıkları bildiriliyor.

BBC'ye konuşan Belçika Tabipler Birliği Başkanı Doktor Philippe Devos, sağlık sisteminin önümüzdeki günlerde çökmesini önlemek için, semptom göstermeyen doktorlardan çalışmaya devam etmelerini isteme dışında bir seçeneklerinin olmadığını söyledi.

Doktor Philippe Devos bununla birlikte, doktorların virüsü hastalara bulaştırma riski olduğunu da kabul etti.

Liege'de koronavirüs testi yapılan her üç kişiden birinin sonucu pozitif çıkıyor.

Kentte hastaneler hastaları başka kentlere nakletmeye ve acil olmayan diğer tüm ameliyatları ertelemeye başladı.

Belçika'da koronavirüs salgınında ikinci dalgayla birlikte spor salonları ve yüzme havuzları kapatıldı.

Tüm dükkanların da 22:00'de kapandığı ülkede halka açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi.

Belçika Sağlık Bakanı: Yetkililer kontrolü kaybetti

Belçika Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke ülkenin 'enfeksiyon tsunamisine' yakın olduğu uyarısında bulundu, "Yetkililer kontrolü kaybetti" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de Pazartesi günü ülkelere, seyahat ve sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanması çağrısı yapmış, Avrupa'da salgınla mücadele için ülke çapında kısıtlamalar gerekebileceğini açıklamıştı.
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