Belçika'da hastalarını maskesiz muayene eden aile hekimi 100'den fazla kişiye koronavirüs bulaştırdı

Belçika'nın Doğu Flaman bölgesindeki Kruisem kasabasında koronavirüse yakalanan bir aile hekiminin, günlerce hastalarını ağız maskesi takmadan muayene ettiği için, 100'den fazla kişiye virüs bulaştırdığı açıklandı.





Gent şehri yakınlarında bulunan ve yaklaşık 15 bin kişinin yaşadığı Kruisem'de, son günlerde koronavirüs enfeksiyonlarının sayısında olağanüstü bir artış saptandı.





Bunun üzerine belediye tarafından bir test merkezi kuruldu. Yapılan testler sonucu koronavirüs taşıdığı saptanan kişilerin, aynı aile hekimine bağlı olduğu ortaya çıktı. Böylece, Covid-19 hastalarına virüsün, bağlı oldukları aile hekimi tarafından bulaştırıldığı belirlendi.





Belçika'da yayımlanan HLN gazetesine göre, 68 yaşındaki Leon G. adlı aile hekiminin, son haftalarda ağız maskesi takmadan ve herhangi bir önlem almadan hasta muayene etmeyi sürdürdüğü ortaya çıktı.





Aile hekimine birkaç gün önce yapılan koronavirüs testi ile, kendisinin de bir süreden beri koronavirüs taşıdığı belirlendi. Belçikalı hekim, "Yaptığım şey aptalca ama sadece insanlara yardım etmek istemiştim" dedi.



