Samanyolu Haber /Gündem / Belçika'da hastalarını maskesiz muayene eden aile hekimi 100'den fazla kişiye koronavirüs bulaştırdı /18 Ekim 2020 15:56

Belçika'da hastalarını maskesiz muayene eden aile hekimi 100'den fazla kişiye koronavirüs bulaştırdı

Belçika'da hastalarını maskesiz muayene eden aile hekimi 100'den fazla kişiye koronavirüs bulaştırdı

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Belçika'nın Doğu Flaman bölgesindeki Kruisem kasabasında koronavirüse yakalanan bir aile hekiminin, günlerce hastalarını ağız maskesi takmadan muayene ettiği için, 100'den fazla kişiye virüs bulaştırdığı açıklandı.

Gent şehri yakınlarında bulunan ve yaklaşık 15 bin kişinin yaşadığı Kruisem'de, son günlerde koronavirüs enfeksiyonlarının sayısında olağanüstü bir artış saptandı.

Bunun üzerine belediye tarafından bir test merkezi kuruldu. Yapılan testler sonucu koronavirüs taşıdığı saptanan kişilerin, aynı aile hekimine bağlı olduğu ortaya çıktı. Böylece, Covid-19 hastalarına virüsün, bağlı oldukları aile hekimi tarafından bulaştırıldığı belirlendi.

Belçika'da yayımlanan HLN gazetesine göre, 68 yaşındaki Leon G. adlı aile hekiminin, son haftalarda ağız maskesi takmadan ve herhangi bir önlem almadan hasta muayene etmeyi sürdürdüğü ortaya çıktı.

Aile hekimine birkaç gün önce yapılan koronavirüs testi ile, kendisinin de bir süreden beri koronavirüs taşıdığı belirlendi. Belçikalı hekim, "Yaptığım şey aptalca ama sadece insanlara yardım etmek istemiştim" dedi.

Belçikalı aile hekiminin, son haftalarda muayenehanesine gelen ve maskesiz muayene ettiği yüzden fazla kişiye enfeksiyon bulaştırdığı saptandı.

Flaman Halk Sağlığı Merkezi'nden Dr. Farah Vansteenbrugge de, bir aile hekiminin bu şekilde davranmasının skandal olduğunu söyledi.

Kruisem Belediyesi, son dönemde Belçikalı aile hekimine giden tüm hastalara ulaşmaya çalışarak, onları test yaptırmaya çağırıyor. Belediye Başkanı Joop Verzele, aile hekiminin maskesiz hasta muayene etmesini "anlaşılmaz ve sorumsuzca" diye değerlendirdi.

Belediye başkanı, Halk Sağlığı Kurumu başta olmak üzere bütün sağlık otoriteleri ile diğer yetkililerin, konuyu yakından takip ettiğini belirtti.
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