Belçika'da ikinci dalga: Camiler kapatılıyor

Camilerde Kurban Bayramı namazı kılınmayacak, bayamlaşma töreni de yapılmayacak.







Belçika nüfusunun büyük bölümünün yaşadığı Flaman kesiminde alınan kararı Brüksel ve Fransızca konuşulan Valon bölgesi de takip edecek.





Camilerde, vakit ve cuma namazlarının yanı sıra Kurban Bayramı namazı da kılınmayacak.





Fas Camileri Federasyonu'ndan yapılan açıklamada yeniden artan Coronavirus salgınından cemaatin ve toplumun korunması için bu kararın alındığı belirtildi.





Özellikle bayram namazı ve bayramlaşma töreninin salgının daha fazla yayılmasına neden olacağından endişe ediliyor.





Kamu yayıncısı VRT'ye göre geçen haftadan bu yana hız kazanan ikinci Coronavirus dalgası, Fas ve Türkiye kökenliler başta olmak üzere göçmen topluluklarında daha fazla hissediliyor.