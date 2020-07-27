Samanyolu Haber /Dünya / Belçika'da ikinci dalga: Camiler kapatılıyor /27 Temmuz 2020 15:14

Belçika'da ikinci dalga: Camiler kapatılıyor

Belçika'da yeni tip Coronavirus (Covid-19) salgının son günlerde yeniden artışa geçmesi üzerine, ülkedeki Fas camileri, 31 Ağustos'a kadar tüm faaliyetlerini iptal etme kararı aldı.

SHABER3.COM

Camilerde Kurban Bayramı namazı kılınmayacak, bayamlaşma töreni de yapılmayacak.

Belçika nüfusunun büyük bölümünün yaşadığı Flaman kesiminde alınan kararı Brüksel ve Fransızca konuşulan Valon bölgesi de takip edecek.

Camilerde, vakit ve cuma namazlarının yanı sıra Kurban Bayramı namazı da kılınmayacak.

Fas Camileri Federasyonu'ndan yapılan açıklamada yeniden artan Coronavirus salgınından cemaatin ve toplumun korunması için bu kararın alındığı belirtildi.

Özellikle bayram namazı ve bayramlaşma töreninin salgının daha fazla yayılmasına neden olacağından endişe ediliyor.

Kamu yayıncısı VRT'ye göre geçen haftadan bu yana hız kazanan ikinci Coronavirus dalgası, Fas ve Türkiye kökenliler başta olmak üzere göçmen topluluklarında daha fazla hissediliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Belçika'da ikinci dalga: Camiler kapatılıyor Sonraki Haber >>

Nadira Kadirova’nın annesi AKP’li Şirin Ünal’a seslendi

Nadira Kadirova’nın annesi AKP’li Şirin Ünal’a seslendi

Korkunç kaza: Uçak evin üzerine düştü

Korkunç kaza: Uçak evin üzerine düştü

Konsolosluk krizinde ilginç görüntüler

Konsolosluk krizinde ilginç görüntüler

Kapısı açılan araçtan düştü

Kapısı açılan araçtan düştü

Özgürlük Heykeli'ne yıldırım düştü

Özgürlük Heykeli'ne yıldırım düştü

'Biz oraya intikam için gittik'

'Biz oraya intikam için gittik'

MİT’in hazırladığı listeler KHK’lara eklendi

MİT’in hazırladığı listeler KHK’lara eklendi

Merhum Açıkkollu'nun ilk kez görüntüsü yayınlandı

Merhum Açıkkollu'nun ilk kez görüntüsü yayınlandı

Havalimanında uçak yandı

Havalimanında uçak yandı

“Cezaevinde doğum yaptım, oğlum ölümden döndü”

“Cezaevinde doğum yaptım, oğlum ölümden döndü”
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:36:09