Belçika'da kapanma kararı, Almanya'da yeni nakit destek paketi

Belçika Başbakanı Alexander de Croo başkanlığında toplanan İstişare Komitesi, günlük 15 bini geçen yeni vaka sayılarını düşürmek için uygulanacak tedbirleri ele aldı.







Toplantı sonrasında açıklanan kararlara göre, pazartesi sabahından itibaren ülkedeki süpermarketler, bakkallar, eczaneler gibi halkın sıkça ihtiyaç duyduğu yerler dışındaki tüm mağazaların en az 1 Aralık'a kadar kapatılmasına karar verildi. İnternet üzerinden veya telefonla satış devam edebilecek. Müşteriler mağazaya gidip siparişlerini içeri girmeden alma imkanına sahip olacak.







Daha önce kafeler ve barlarla birlikte kapatılan restoranlar paket servisi sürdürebilecek. Oteller de açık olabilecek ancak içlerindeki restoranlar kapalı tutulacak.Ülkenin birçok bölgesinde ilan edilen 22.00 ila 06.00 saatlerinde sokağa çıkma kısıtlaması ise genişletilmedi.Açık havada bir araya gelebilecek kişi sayısı ise en fazla 4 olacak.





ALMANYA'DA REKOR VAKA VE KAPANMA





Almanya'da ise vaka rekoru kırılmaya devam ediyor. Dünkü rakamlara göre ülkede 19 bin 367 yeni vaka rapor edildi. Bu şu ana kadar tespit edilen en yüksek sayı. Dün ülke genelinde hastalık sebebiyle 88 kişi de hayatını kaybetti.





10 MİLYAR DESTEK





Almanya’da hükümet yeni alınan katı önlemler nedeniyle kapanacak olan işletmelere destek olabilmek için 10 milyar euro bütçe ayırdı. Pazartesiden itibaren katı önlemler başlayacak. Ülkede oteller ve pansiyonlar turistlere hizmet vermeyecek. Barlar, eğlence kulüpleri, diskotekler, etkinliklerin yapıldığı salonlar, tiyatro, sinema, konser salonları, eğlence merkezleri, saunalar, yüzme havuzları, kozmetik salonları, dövmeciler, masaj ve spor salonları kapanacak. Restoranlar masalara hizmet sunamayacak. Federal ve eyalet hükümetleri alınan katı önlemlerden etkilenecek işletme sahiplerine kasım ayı boyunca destek olabilmek amacıyla 10 milyar euro bütçe ayrıldı.





CİRO KAYBI OLANLAR DA FAYDALANACAK





Katı önlemler çerçevesinde kapatılan tüm işletmeler destekten faydalanabilecek. Sadece kapanan iş yerleri değil, katı önlemler nedeniyle ciro kaybı yaşayan işletmeler de kayıpları oranında destek alabilecek. Destek, kaybın yüzde 75’ine kadarını kapsayacak. Yardım için ilgili bankalara başvurmak yeteri olacak. Bankaların hızlı şekilde yardımı onaylaması için yeteri kadar personel de görevlendirilecek. Hükümetin aldığı karara göre 50 kişiye kadar istihdam yapan işletmelerin zararının yüzde 75’ine kadar karşılanırken, 50’dan fazla istihdamı sağlayan iş yerlerinin kaybının ise yüzde 70’ine kadar karşılanacağı karara bağlandı.





200 BİN EUROYA KADAR DESTEK





2019 yılının kasım ayından itibaren kurulan tüm şirketler ve işletmeler yardım kapsamına alındı. Yardımlar hesaplanırken ya ciro ya da 2019 yılının bilançosu kriter olarak dikkate alınacak. Yardımda iş yerlerinin sabit giderleri de önemli kriter olacak. İşletmeler eylül, ekim, kasım ve aralık aylarındaki kayıplarına göre 200 bin euroya kadar destek alabilecek.