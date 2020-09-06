Samanyolu Haber /Dünya / Belçika'da korona virüs artışa geçti /06 Eylül 2020 16:23

Belçika'da korona virüs artışa geçti

Belçika'da vaka sayılarında artışın başlaması, tatile gidenlerin dönmesine ve 'koronavirüs yorgunluğuna' bağlanıyor

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 Belçika'da yeni tip korona virüse (Kovid-19) yakalananların sayısı yaklaşık iki haftalık düşüşten sonra yeniden yükselmeye başladı.Ulusal Sağlık Enstitüsünün verilerine göre, yeni vaka sayıları 27 Ağustos-2 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre yüzde 3 artarak günlük ortalama 454 oldu.Ülkede bugüne kadar Kovid-19 hastalığına yakalananların sayısı 87 bin 825'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 9 bin 906'ya yükseldi. 

Belçika'daki hastanelerde 215 Kovid-19 hastası tedavi görüyor, bunların 53'ü yoğun bakımda bulunuyor.Belçika hükümetinin salgına ilişkin politikalarını belirleyen yetkililerden Marc Van Ranst, vakaların yeniden artmaya başlamasını iki nedene bağladı. 

Bunlardan birinin Fransa ve İspanya gibi hastalıktan fazlaca etkilenen ülkelerden dönen tatilciler olduğunu ifade eden Van Ranst, "İkinci etken ise koronavirüs yorgunluğu. İnsanlar uygulanan tedbirlerden bıktı. Bu nedenle tedbirlere daha az uyuluyor, bu da istatistiklere yansıyor." dedi.

Belçika'da özellikle haziran ve temmuz aylarında günlük yeni vaka sayısı 100'e kadar inmiş, temmuz ortasından itibaren yeniden yükselme eğilimi göstermişti.  
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