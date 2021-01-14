Samanyolu Haber /Dünya / Belçika'da Kral Philippe'nin aracı taşlandı /14 Ocak 2021 19:10

Belçika'da Kral Philippe'nin aracı taşlandı

Belçika’nın başkenti Brüksel’de polis tarafından gözaltına alınan bir gencin karakolda hayatını kaybetmesi sonrası şehir savaş alanına döndü. Çıkan olaylarda Kral Philippe'de göstericilerin hedefi oldu.

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Belçika'nın başkenti Brüksel'de geçtiğimiz cumartesi günü polis tarafından gözaltına alınan 23 yaşında Afrika kökenli İbrahima Barie isimli gencin karakolda hayatını kaybettiğinin ortaya çıkması üzerine şehir savaş alanına döndü.

Polis şiddetine karşı düzenlenen protestolarda polise havai fişekle saldıran göstericiler, polis merkezinin girişini ve bazı polis araçlarını ateşe verdi. Polis, göstericilere dağılmaları için sert müdahale ederken, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Protestolar ilerleyen saatlerde şehrin farklı bölgelerine yayıldı.

KRAL PHILIPPE DE HEDEF OLDU

Saat 17.45 sıralarında çalışma sarayından ikamet sarayına giden Belçika Kralı Philippe’in aracı da göstericilerin arasında kaldı.Bazı göstericilerin taşlı saldırısına uğrayan araçta Philippe’in bulunduğu bildirildi. Olaylar sonrasında geniş güvenlik önlemlerinin alındığı Brüksel'de savcılık soruşturma başlattı.
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