Samanyolu Haber /Dünya / Belçika'da mahkeme koronavirüs tedbirlerinin kaldırılmasına hükmetti /01 Nisan 2021 15:19

Belçika'da mahkeme koronavirüs tedbirlerinin kaldırılmasına hükmetti

Belçika’da mahkeme, federal hükümetin koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle aldığı tedbirleri, uygun yasal zemin bulunmadığı gerekçesiyle 30 gün içinde kaldırması gerektiğine karar verdi.

SHABER3.COM

Belçika basınındaki haberlere göre, insan hakları örgütlerinin açtığı davaya bakan asliye mahkemesi, hükümetin salgın tedbirleri için gerekli yasal zemini oluşturmadığına hükmetti.

Hükümetin bu durumda gece sokağa çıkma yasağı, restoranların ve kafe gibi işyerlerinin kapatılması, kişilerin topluca bir arada bulunmasının engellenmesi gibi kararlarını yasal zemine oturtmak için 30 gün süresi bulunuyor.

İnsan hakları örgütleri, hükümetin salgın tedbirlerini bakanlık kararnameleriyle yürüttüğünü, parlamentonun kararlarda sözü bulunmadığı için bunun yasal olmadığını savunuyordu. Hükümet, şubat ayında yeni bir “salgın yasası” teklif etmişti. Ancak bu yasa henüz parlamentodan geçmedi.

Hükümetin mahkeme kararına itiraz etmesi bekleniyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Belçika'da mahkeme koronavirüs tedbirlerinin kaldırılmasına... Sonraki Haber >>

Gezi Parkı’nın devredildiği vakfa ait mülkün son halini paylaştı

Gezi Parkı’nın devredildiği vakfa ait mülkün son halini paylaştı

Ronaldo’nun pazubandı hayır işine gitti

Ronaldo’nun pazubandı hayır işine gitti

3 nükleer denizaltı buzun altından aynı anda yüzeye çıktı

3 nükleer denizaltı buzun altından aynı anda yüzeye çıktı

Küçük bir yanlış felakete sebep oldu

Küçük bir yanlış felakete sebep oldu

Kamyondan düşen lastik sürprizi

Kamyondan düşen lastik sürprizi

Gelecek Partisi'nden vinç altında can veren KHK'lı Mustafa Çamaş paylaşımı

Gelecek Partisi'nden vinç altında can veren KHK'lı Mustafa Çamaş paylaşımı

AKP'ye 'Ramazan' eleştirisi

AKP'ye 'Ramazan' eleştirisi

Tepki toplayan görüntüler; turşu tankına böyle girdi, dans etti

Tepki toplayan görüntüler; turşu tankına böyle girdi, dans etti

Trump'tan düğün baskını: Beni özlemediniz mi?

Trump'tan düğün baskını: Beni özlemediniz mi?

AKP'de yeni Ayvatoğlu vakası

AKP'de yeni Ayvatoğlu vakası
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:14:26