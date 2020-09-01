Samanyolu Haber /Gündem / Belçika'da Milli Görüş bağlantılı İslam okuluna yine izin verilmedi /01 Eylül 2020 18:12

Belçika'da Milli Görüş bağlantılı İslam okuluna yine izin verilmedi

Belçika'nın Genk şehrinde geçen yıl Milli Görüş hareketi tarafından kurulan ve resmi makamlarca tanınmayan Selam Koleji'nin yerine bu yıl açılan Plura C adlı İslam okuluna da izin verilmedi.

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Devlet Güvenliği Kurumu, Eğitim Bakanlığı'na gönderdiği tavsiyede, "Milli Görüş ile bağları bulunan okulun, aşırılık yanlısı bir duruma dönüşebileceğinden endişe edildiğini" bildirdi.

BBC Türkçe'nin haberine göre 'Milli Görüş'ün Belçika'daki kolu' olarak bilinen Belçika İslam Federasyonu (BIF), geçen yıl Türkiye kökenli göçmenlerin yoğun olduğu Genk şehrindeki eski bir kampüsü satın alarak, burada İslami eğitim veren bir orta öğretim okulu açmaya karar verdi.

60 öğrencisi bulunan Selam Koleji, geçen yıl İslami eğitim verebilmek amacıyla resmi makamlara başvurdu. Flaman Eğitim Bakanlığı, güvenlik ve istihbarat kurumlarının olumsuz görüşü üzerine İslam okuluna izin vermedi.

Bakanlık, Selam Koleji'nin, "Belçika anayasası ile uluslararası çocuk ve insan hakları sözleşmelerine saygı göstermediğini" savunarak, bu nedenle izin verilmediğini açıkladı.

Selam Koleji Yönetim Kurulu, Danıştay'a başvurarak bu karar itiraz etti. Avukatları, İslam okulunun, siyasi tartışmalara malzeme yapıldığını savunarak, kökten dinci ve insan haklarına saygı göstermediği iddialarına ilişkin kanıt bulunmadığını söyledi.




Danıştay kararı

Ancak Belçika Danıştay'ı, İslam okulunun başvurusunu redderek, Flaman Eğitim Bakanlığı'nın Selam Koleji'ne izin ve devlet yardımı vermeme kararını haklı buldu.

Belçika medyasına göre, Selam Koleji, adını Plura C olarak değiştirerek, bu yıl yeniden izin talebinde bulundu.

Ancak Belçika makamları 1 Eylül'de başlayan yeni eğitim yılında da İslam okuluna izin vermedi.

Devlet Güvenliği Kurumu, adını değiştiren okulun, aşırılık yanlısı bir yapıya dönüşebileceği uyarısında bulundu. Kuruma göre, okulun anayasal ve uluslararası çocuk haklarına saygı göstereceğine ilişkin yeterli garanti de bulunmuyor.

Eğitim müfettişliği, bu tavsiye üzerine, okulun izin başvurusunu geri çevirdi. Flaman Eğitim Bakanı Ben Weyts, İslam okuluna izin vermeden önce çok dikkatli olmak zorunda olduklarını söyledi.

Weyts, kamu yayıncısı VRT'ye yaptığı açıklamada, adı değişen okulun, aynı yönetimle Milli Görüş'e ait binalarda eğitim vermeye devam edeceğini anımsattı. Flaman bakan, "Bütün bunları görünce onaylamam imkansız. Çocuklar bizim en değerli varlığımız. Tamamen yanlış fikrilere kapılabilecekleri bir yerde okumalarını engellemeliyiz" dedi.

Belçika'da eğitim müfettişliği tarafından izin verilmeyen okullar devlet yardımı alamıyor, verdikleri diploma ve sertifikalar da geçerli sayılmıyor.
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