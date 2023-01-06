Belçika'da Ryanair çalışanlarının grevi 100'den fazla uçuşu iptal ettirdi

Yerel basınına göre, İrlanda firması Ryanair'in Belçika'daki kabin ekibini temsil eden sendikanın Noel ve yılbaşı tatilinin bitiş dönemi olan 7-8 Ocak tarihlerinde greve gidecek olması çok sayıda uçuşu aksatacak.





Grev nedeniyle söz konusu tarihlerde Ryanair'in Belçika'nın Charleroi Havalimanı'ndan Avrupa'nın çeşitli noktalarına yapacağı 100'den fazla sefer iptal edilirken, bu iptallerden yaklaşık 20 bin yolcu etkilenecek.





Charleroi Havalimanı da grev nedeniyle uçuşlarda iptal olduğu uyarısında bulundu ve söz konusu tarihlerde uçuşu bulunan yolcuların seferlerinin durumunu kontrol etmelerini istedi.