Samanyolu Haber /Gündem / Belçika'da siber saldırı: Kurumlar kilitlendi /06 Mayıs 2021 09:30

Belçika'da siber saldırı: Kurumlar kilitlendi

Belçika'da resmi kurumlara internet sağlayan Belnet, geniş çaplı bir DDoS saldırısının hedefi oldu. Saldırı nedeniyle çoğu resmi kurumun hizmetleri kilitlendi.

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Avrupa ülkesi Belçika, kapsamlı bir siber saldırının hedefi oldu.

Ülkede parlamento, üniversiteler, bilim kuruluşları yapılan koordineli saldırıdan ağır hasar aldı. Saldırılar ülkede resmi kurumlara internet hizmeti sağlayan Belnet'e düzenlendi. Belnet'ten yapılan açıklamada, "Geniş çaplı bir saldırının kurbanı olduk" ifadeleri kullanıldı.

Şirket "Dağıtılmış Hizmet Reddi" (DDoS - distributed denial of service) saldırılarının hedefi olduklarını duyurdu. Belnet saldırıda ağdan herhangi bir belge çalınmadığını belirtti.

Ancak saldırı nedeniyle Belnet müşlerilerinin bir kısmı ya da tamamı internete erişimde sorun yaşadı. Bazı kurumlarda etkinin 2 gün sürdüğü aktarıldı. 

Yapılan siber saldırı sonrası Valonya-Brüksel Federasyon Parlamentosu'nın toplantılarına da ara verildi. Sistemin çökmesi nedeniyle oturumlar askıya alındı.

SALDIRGANLAR BELLİ DEĞİL

Belnet saldırıdan aşı ve test merkezlerinin de etkilendiğini belirtirken saldırıyı kimin düzenlediğini tespit edemediklerini söyledi. Öte yandan Yeşiller Partisi milletvekili Wouter De Vriendt, saldırının arkasında Çin'in olabileceğini söyledi. Belçika'da Dış İlişkiler Komitesi bugün Çin'in Uygur politikasının ele alınacağı toplantılar düzenlenecekti. Saldırı aynı güne denk geldi.

DDOS SALDIRISI NEDİR?

İnternet sunucularının aynı anda verebileceği hizmet sayısı sınırlıdır. Bu nedenle saldırganlar sunuculara çok sayıda fazla sahte istek göndererek sistemi kilitleme amacı taşıyorlar. Böylece aşırı isteklere yetişemeyen sistem bir süre sonra gerçek isteklere yanıt veremez hale geliyor.
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