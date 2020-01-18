Belçika'da Türk belediye başkanı MHP'lilerle görüşünce olanlar oldu

Türk asıllı Belçikalı siyasetçi geçtiğimiz aralık ayında Belçika basını tarafından "Aşırı sağcı" olarak nitelendirilen iki MHP'linin de bulunduğu bir Türk heyetini makamında kabul etmesi sebebiyle partisinin disiplin kuruluna sevk edilmişti.







'Vicdanım rahat, yaptıklarımdan gurur duyuyorum'





Euronews'te yer alan habere göre Emir Kır, partisinin kararına ilişkin yaptığı ilk açıklamada, "Hayatta, vicdanınız dışında her şeyden kaçabilirsiniz. Siyasete atıldığım ilk günlerde olduğu gibi bugün de vicdanım rahat. Halk için yaptığım hizmetlerden gurur duyuyorum" diye konuştu.





Kararın açıklanmasıyla artık rahat bir şekilde konuşabileceğini söyleyen Kır, "Benimle ilgili çizilen ‘karikatürden’ çok uzaktayım. Ben sosyalistim, ve sol değerlerini taşıyorum. Yerel ve federal seviyede elde ettiğim başarılar bunu kanıtlıyor. Ayrıca aşıra sağcı ideolojiden ne kadar uzak olduğumu da gösteriyor. Hayatım, sosyal adaletin temini için çalışmaya ve insanlara hizmet etmek adadım" ifadelerini kullanarak partisinin kararının adil olmadığının altını çizdi.





'Parti bu kararla onurunu korudu'





Kır hakkında şikayette bulunan sosyalist parti üyesi Jeremie Tojerow kararın "zor olduğunu ancak sosyalistlerin onurunu koruduğunu" ileri sürdü.





Belçika'da siyasete ilk atılan Türkler arasında bulunan 51 yaşındaki Emir Kır, aralarında 2 MHP'linin de bulunduğu toplam 6 belediye başkanını 5 Aralık tarihinde makamında kabul etmişti. Şikayetlerin artması ve tansiyonun yükselmesi ile birlikte Frankofon Sosyalist Parti Başkanı Paul Magnette bir televizyon kanalında konuşarak durumu kınamıştı.







Emir Kır, 14 Ekim 2012 tarihinde yapılan belediye seçimlerinde yüksek oranda oy alarak Frankofon ilk Türk belediye başkanı olmuştu.



