Belçika'da Türk suikast timine dava açıldı

Soruşturmada Ankara’ya uzanan somut deliller var. Dosya üzerinde uzun süre gizlilik kararı vardı.





Dosyaya yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre Belçika Savcılığı ilk olarak davaya gerek olmadığını savunarak, dosyanın kapatılmasını istemişti.





Dava açılıp açılmayacağına yönelik kararın 27 Nisan’da Brüksel Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından verilmesi gerekiyordu ancak karar ertelendi.





21 Mayıs’ta görülen son duruşmada, dava açılmasına karar verildi. Davanın ilk duruşması 1 Ekim’de görülecek.





Bu karar, Avrupa açısından bir ilki oluşturuyor. Zira, Türk suikast timi geniş bağlantıları ile birlikte yargılama konusu olacak.





Dosyaya yakın kaynakların aktardığına göre, soruşturmada önemli delillere ulaşıldı. Söz konusu delillerin Ankara ile doğrudan bağlantılarının olduğu ifade ediliyor.





MERKEZ FRANSA





Suikast timinin ana merkezi ise Fransa’da. Elde edilen tüm bilgiler, Ankara’ya bağlı casus ve tetikçi ağının, Paris’te üslendiğine işaret ediyor. Fransız yetkililer de bu durumdan haberdar. Belçikalı adli yetkililerin Fransa’dan talep ettiği bilgiler, kısmi ölçülerde verildi. Şüphelilere ilişkin bazı telefon dinleme kayıtları, fotoğraflar ve belgeler, aralarındaki bağı ortaya çıkardığı gibi, Saray ile açık bağlantılarını gösteriyor.





Yürütülen soruşturmada birçok isim öne çıktı. Bunların başında Zekeriya Çelikbilek ve Yakup Koç geliyor. Eski bir asker olan Çelikbilek Paris bölgesinde yaşıyor. Yakup Koç da Avrupa’nın birçok ülkesinden geçti.





Haziran 2017’de Brüksel’deki Kürdistan Ulusal Kongresi (KNK) etrafında keşif yaparken tespit edilen ve durdurulan Mercedes Classe E marka siyah bir otomobilin içerisinde de Zekeriya Çelikbilek, “albay” adını kullanan ve Türk polisi kimliğini taşıyan Yakup Koç ve bu şebekeye muhbirlik yapan “Kürt kökenli” Hacı Akkulak vardı. Akkulak, işin suikaste vardığını fark edince Kürt yetkilileri uyarmış ve Belçika polisi ile işbirliği yapmıştı. Gent kentinde de Necati Demiroğlulları isimli bir Türk işadamı suikast ağına lojistik sağlamakla suçlanıyor. Demiroğulları aynı zamanda Yakup Koç’un damadı olarak dikkat çekiyor.





Soruşturmada başka birçok isim ve Türkiye’de “tepe” yöneticilerle olan bağları da tespit edildi.





Daha önce ANF tarafından, Zekeriya Çelikbilek’in Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Beştepe’deki sarayının bahçesi ile Paris’teki Türk Büyükelçiliği’nde çekilmiş fotoğraflarını yayımlanmıştı.





Çelikbilek ile Türkiye’nin Fransa eski Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa ile çekilen bir fotoğrafı da bunlar arasındaydı. Belçika soruşturmasında Musa’nın adı, Brüksel’de ortaya çıkarılan ağın “koordinatörü” olarak geçiyor.





MİT’in eski iki numaralı ismi Musa, üzerindeki şüphelerin giderek güçlenmesi üzerine, 14 Mart günü büyükelçilikteki görev süresinin dolduğunu açıklayarak geri döndü. Musa, Paris’te Ocak 2013’te üç Kürt kadın devrimcinin katledilmesi sırasında MİT’in iki numaralı ismiydi.