Belçika'da zehirli toz alarmı: Zarflarla hükümet ofislerine gönderildi

9 Kasım ve 20 Kasım 2024 tarihlerinde İçişleri Bakanlığı ve Devlet Güvenlik merkezinde beyaz toz içeren mektuplar bulundu. İki gün sonra, 22 Kasım’da, Başbakanlık ofisinde de benzer bir zarf ele geçirildi.





TR724'te yer alan habere göre toz üzerinde yapılan ilk analiz sonuçları bunun striknin olduğunu ortaya koydu. Strikninin genellikle haşeratlarla mücadele için kullanılan zehirli ve toksik bir madde olduğu, insan derisinde tahrişe neden olabileceği ve yutulması halinde ölüme sebebiyet verebileceği ifade edildi.





Savcılık, Başbakanlık ofisine gönderilen mektup olayı sırasında, tozla temas eden bir personelin elinden yaralandığını ve tıbbi tedavi gördüğünü açıkladı. Şu ana kadar herhangi bir şüpheli tutuklanmazken savcılık soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.