Samanyolu Haber /Dünya / Belçika'daki nükleer santralde hidrojen sızıntısı /15 Temmuz 2021 23:56

Belçika'daki nükleer santralde hidrojen sızıntısı

Belçika'daki nükleer santalde bir hidrojen sızıntısı tespit edildiği ve sonrasında söz konusu reaktörün devre dışı bırakıldığı belirtildi.

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sol.org.tr'de yer alan habere göre yoğun yağışlar ve bölgede meydana gelen seli bir nükleer reaktörde meydana gelen sızıntı takip etti.

Belçika'nın nükleer enerji denetçisi Federal Nükleer Kontrol Ajansı (AFCN) Perşembe günü yaptığı açıklamada, ülkenin iki nükleer santralinden birinde hidrojen sızıntısının tespit edilmesinin ardından reaktörün kapatıldığını söyledi.

Yapılan açıklamada, "Doel 2 reaktörü, 14 Temmuz - 15 Temmuz gecesi, Engie Electrabel çalışanlarının, jeneratörün hidrojen tüketiminde sızıntı olduğunu gösteren hızlı bir artış fark etmesinin ardından manuel olarak durduruldu" denildi.

Öte yandan sızıntının nedeni henüz bilinmiyor ve tespit edilene kadar reaktör yeniden çalıştırılmayacak.

Fransız enerji tekeli Engie'nin Belçikalı alt firması Begium'un Meuse nehri üzerindeki Tihange'deki ikinci nükleer santralindeyse gözetimin artırdığı söylendi. AFCN, "Tihange nükleer santralinin etrafını su basması riski kontrol altında ve nükleer santral için acil bir tehlike yok. Engie Electrabel operatörü önleyici olarak dikkat seviyesini artırdı" dedi.

Rekor yağışlar Belçika'da bir çok evin çökmesine ve komşu Almanya'da feci bir sele neden oldu. Felakette en az 42 kişi öldü.
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