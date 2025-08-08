Samanyolu Haber /Dünya / Belçika'dan İsrail'e işgal planı için diplomatik tepki /08 Ağustos 2025 22:08

Belçika'dan İsrail'e işgal planı için diplomatik tepki

Belçika hükümeti, İsrail’in Gazze Şehri’ni kontrol altına alma planına tepki olarak İsrail Büyükelçisi’ni Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı.

Belçika, İsrail’in Filistin toprağı olan Gazze’yi “askeri kontrol altına alma” planı nedeniyle Cuma günü İsrail büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı’na çağırdığını duyurdu. Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prévot, “Hem bu kararı hem de devam eden kolonileştirme girişimlerini tamamen reddettiğimizi net biçimde ortaya koymak istiyoruz.” dedi.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Cuma günü yaptığı açıklamada, İsrail’in Filistin toprağı olan Gazze üzerindeki askeri kontrolünü daha da genişletme planını yeniden gözden geçirmesi çağrısında bulundu.

“İsrail hükümetinin Gazze’deki askeri operasyonunu daha da genişletme kararı yeniden değerlendirilmelidir,” diyen von der Leyen, X platformundaki paylaşımında ayrıca tüm rehinelerin serbest bırakılmasını ve Gazze’ye “acil ve engelsiz insani yardım erişimi” sağlanmasını talep etti. “Artık bir ateşkese ihtiyaç var” ifadelerini kullandı.
