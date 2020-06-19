Belçikalı havayolu şirketi iflasın eşiğinde

Lufthansa, Brüksel Havayolları’nı satabilir ya da iflasına müsaade edebilir.La Libre gazetesinin haberine göre Lufthansa (LHAG.DE), Belçikalı yan kuruluşu Brussels Airlines'ı satabilir ya da iflasına izin verebilir.





Havacılık sektöründe, Covid 19 pandemisinin yarattığı kriz kolay kolay durulacak gibi gözükmüyor. 4 bin 200 kişinin istihdam ettiği Brüksel Havayolları da kriz yüzünden ağır mali zorluk içerisine düştü.





Lufthansa Grubu'na ait olan Brüksel Havayolları, gerek uçak filosunda ve gerekse çalışan sayısında yüzde 30'luk bir daralmaya gideceğini açıklamasına rağmen mali krizinde kurtulacak gibi gözükmüyor.





Düşen yolcu sayıları yüzünden zor durumda kalan şirket iflasın eşiğine geldi. Lufthansa grubunun henüz şirlet hakkında vereceği karar belli olmasa da, iflasınına göz yumması bekleniyor.





Ülkelerin aldığı normalleşme kararları sonrası havayolu uçuşları da başladı. Ancak uçaklarda geçmişten eser yok. Uçaklar boş.





Türkiye'de Covid-19 salgının başlamasından kısa bir süre önce uçuşlarına ara veren Aseman Airlines dört ay sonra İstanbul seferlerine başladı. Aranın ardından yapılan ilk uçuşta sadece bir yolcu yer aldı.





İlk sefer Airbus A340 tipi uçakla gerçekleştirildi.