Samanyolu Haber /Dünya / Belçikalılar alışveriş için Fransa'ya gidiyor /26 Şubat 2025 10:27

Belçikalılar alışveriş için Fransa'ya gidiyor

FPS Finance tarafından hazırlanan rapor, Belçika'nın komşularına kıyasla en yüksek enflasyon oranlarından birine sahip olduğunu ortaya koydu.

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Belçika'daki enflasyonun komşu ülkelerin çoğundan daha yüksek olması nedeniyle, giderek daha fazla Belçikalı, belirli ürünlerde yüzde 30'a varan tasarruf sağlayabildikleri için sınırı geçerek Fransa'dan alışveriş yapıyor.

Avrupa uyumlaştırılmış tüketici fiyatları endeksine (HICP) dayanan istatistikler, Belçika'nın enflasyon oranının ocak ayında yüzde 4,4'e yükseldiğini gösteriyor.

Belçika Federal Kamu Hizmeti (FPS) Maliye Bakanlığı'nın bildirdiğine göre, Belçika'da enflasyon artarken, Almanya, Fransa ve Hollanda gibi komşu ülkelerde enflasyon düştü.

Basın kuruluşu EBU'ya konuşan bir müşteri, bir aylık yiyeceğini neredeyse 300 euroya alabildiğini belirterek, "Belçika'da bunu asla yapamazdım," dedi.

"Şu anda zeytinyağı memlekettekinden daha ucuz. Balık daha ucuz ve daha taze. Beni asıl üzen ise Belçika ürünlerinin burada ülkemdekinden daha ucuz olması," diye ekledi.

Adını vermek istemeyen bir başka kişi de neredeyse her hafta alışveriş için sınırı geçtiklerini belirterek, "İçecekler burada daha ucuz. Meyveler de daha ucuz. Belçika'da çilek 8 euro, burada 4 euro," diye konuştu.

Popüler bir alışveriş merkezi olan Roncq, Fransa'nın Lille şehrine yaklaşık 15 kilometre, sınıra ise sadece 4 kilometre uzaklıkta. Alışveriş yapanlar, oraya ulaşmak için gereken ek benzin masraflarına rağmen önemli miktarda tasarruf yapabildiklerini vurguluyor.

Belçikalılar, Fransa'da 100 euroluk bir alışveriş sepetinde ortalama 30 euro tasarruf ediyorlar.
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