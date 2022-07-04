Samanyolu Haber /Politika / Belde seçimini kazanan AKP'ye dikkat çeken teklif /04 Temmuz 2022 21:54

Belde seçimini kazanan AKP'ye dikkat çeken teklif

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga'da yapılan seçimi AKP adayının açık ara kazanması sonrası İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan’dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

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Yeniden belde olması nedeniyle belediye başkanlığı seçiminin yapıldığı Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga'daki seçimi AKP adayının açık ara kazanması sonrası İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan’dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre yeniden belde statüsü kazanan Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga'da yapılan seçimde belediye başkanlığını AKP adayı Hasan Hüseyin Kaşıkcı kazandı.

Yüzde 87,02 oy alan Kaşıkcı’nın seçimi kazanmasının ardından başta AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzerine çok sayıda AKP’li vekil ve bakanlar sosyal medyadan açıklamalarda bulundu.

AKP’lilere yanıt ise İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan’dan geldi.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamalarda bulunan Özkan, iktidara seslendi ve “erken seçim kararı alın” dedi.

Özkan şunları ifade etti:

“AKP Dodurga seçim sonuçlarına bakarak erken seçim kararı almalıdır. Dodurgayı alan Türkiye’yi alır e hadi…”
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