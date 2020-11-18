Samanyolu Haber /Politika / Belediye başkanı CHP'den istifa etti /18 Kasım 2020 21:46

Belediye başkanı CHP'den istifa etti

Daha önce hakkında partiden ihraç talebi oluşturulan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un CHP'den istifa ettiği belirtildi.

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CHP'nin kesin ihraç talebiyle 'tedbirli' olarak disipline sevk ettiği Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu'nun kesin ihraç talebiyle 'tedbirli' olarak disipline sevk ettiği Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Aksoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla “Basına ve Kamuoyuna; Sandıkla gelen sandıkla gider mantığı demokrasinin temel ilkesidir. Menemenimize hizmet etmek için seçildim ve hizmete de devam edeceğim. Üyesi olduğum CHP’den istifa ediyorum. Belediye başkanı olarak halkımızın vermiş olduğu yetkiyle görevimin başında olduğumu belirtirim” dedi.

Daha öncesinde ise CHP yönetimi Aksoy'un partiden kesin ihracını istemiş ve buna gerekçe olarak da gelen şikayetler gösterilmişti.
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