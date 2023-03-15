Samanyolu Haber /Gündem / Belediye başkanı sel bölgesinde yuhalandı /15 Mart 2023 14:32

Belediye başkanı sel bölgesinde yuhalandı

Şanlıurfa'da yağan yağmur sonrası Köprülü Abide Kavşağı göle döndü. Kavşağa gelen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, kavşakta çalışmayan hidroforlar yüzünden suların tahliye edilmemesini protesto eden vatandaşlar tarafından yuhalandı. Başkan Beyazgül, aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

Belediye başkanı sel bölgesinde yuhalandı

Şanlıurfa’da dün akşam saatlerinde başlayan ve devam eden sağanak, sele neden oldu. Kent merkezindeki köprülü Abide Kavşağı’nın altında biriken suyun boşaltılmamasına vatandaşlar tepki gösterdi.

KAVŞAK GÖLE DÖNDÜ

Şanlıurfa’da yoğun yağmur yağışı hayatı felç etti. Kentin simgesi Balıklıgöl taştı, çok sayıda ev ve araç su altında kaldı. Kent merkezindeki köprülü Abide Kavşağı’nın altında araçlarıyla ilerlemeye çalışanlar ile itfaiye ekibinin de aralarında bulunduğu bazı kişilerin sel sularına kapıldığı öğrenilirken, dalgıçlar bölgede arama kurtarma çalışması yapıyor.

BAŞKANI YUHALADILAR

Köprülü Abide Kavşağı’nın göle dönmesi nedeniyle suyun boşaltılması için getirilen hidroforların çalışmaması vatandaşların tepkisine neden oldu. Hidroforların çalışmamasıyla suyun boşaltılmadığını belirten vatandaşlar, olay yerindeki çalışmaları incelemeye gelen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e tepki gösterdi. Kalabalık grup başkan Beyazgül’ün üzerine yürümek istedi.

Belediye zabıta ekipleri öfkeli vatandaşların arasına girerek ortamı sakinleştirmeye çalıştı. Öfkeli vatandaşlar tarafından yuhalanan Başkan Beyazgül ise korumaları tarafından aracına bindirilerek olay yerinden uzaklaştırıldı. Vatandaşlar, Başkan Beyazgül’ü istifaya davet etti.

“VATANDAŞA ANCA SİLAH ÇEK”

Köprülü Abide Kavşağı’nda öfkeli vatandaşın tepkisiyle karşılaşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, korumaları, çevik kuvvet ve belediye zabıta ekiplerinin eşliğinde vatandaşın yuhalama sesleri ile aracına götürüldü. Bir vatandaş ise Başkan Beyazgül’ün arkasından, “Sen vatandaşa silah çek. Anca ona yararsın” şeklinde tepki gösterdi.

SOSYAL MEDYADAN DA TEPKİ YAĞDI

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün, Köprülü Abide Kavşağı’nda yuhalanması görüntüleri sosyal medyada da gündem oldu. 
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