Samanyolu Haber /Gündem / Belediye Başkanı silahlı saldırıda öldürüldü! /04 Kasım 2024 12:21

Belediye Başkanı silahlı saldırıda öldürüldü!

Kırıkkale'nin Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen, silahlı saldırıya uğradı. Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Başkanı Melih Güner, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Şen'in hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Kırıkkale'nin Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ve 3 kişiye silahlı saldırı düzenlendi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre TOKİ konutları bölgesindeki silahlı saldırıda Şen ile 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kırıkkale'ye sevk edildi. 

Olayla ilgili şüpheli E.Ş. ise polis ekipleri tarafından yakalandı.

Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Başkanı Melih Güner, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Şen'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

"MEKANI CENNET OLSUN"
Güner, şu ifadeleri kullandı:

"Partimizden Belediye Başkanı seçildikten sonra istifa eden Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen’in bugün yaşanan silahlı bir tartışma sonucu hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendik. Hilmi Şen’e Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisinden belediye başkanı seçilen Şen, temmuz ayında partisinden istifa etmişti.

VALİLİK'TEN SALDIRIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA
Kırıkkale'nin Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'e yapılan saldırı? ile ilgili Kırıkkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ilçe merkezinde şüpheli E.Ş. tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanmıştır. Şüpheli şahıs kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır. Aynı saldırıda 3 vatandaşımız da yaralanmıştır" ifadelerine yer verildi.
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