Z. Y. isimli bir kadına tecavüz ettiği iddia edilen Didim Belediye başkanı Ahmet Deniz Atabay bu sabah gözaltına alındı. Atabay çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklandı.







Didim Belediye Başkanı Atabay sabah saatlerinde gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. İfadesinin alınmasının akabinde adliyeye sevk edilen Atabay savcılık tarafından tutuklanması talebiyle mahkeme önüne çıkarıldı.





Sosyal medyada ve bazı gazetelerde Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’ın Z.Y. isimli kadına tecavüz ettiği iddiaları yer almıştı.





İçişleri Bakanlığı iddiaları araştırmak için iki müfettişi görevlendirmişti.





Atabay, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) adayı olarak girdiği 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimi'nde sandıktan 1'inci olarak çıkmıştı.