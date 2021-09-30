Belediye Başkanı Turan'a göre, Suriyeli'ler Fatih'te ev kiralayamazmış!..

Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, kentin gündeminde yer alan konularla ilgili olarak Habertürk gazetesinden Esra Boğazlıyan'a açıklamalarda bulundu.

Turan, Fatih’te artan göçmen nüfusu üzerine geçen ocak ayında bir karar alındığını ve bu karar çerçevesinde oturma izni olsa dahi göçmenlerin Fatih’te ev kiralayamadığını anlattı.





Göçmenlerin ev kiralamasını kısıtlayan kararın aynısı Esenyurt için de alınmıştı. Ergün Turan, bu kararın ardından 8 ayda 7 bin yerleşik göçmenin Fatih’ten ayrıldığını iddia etti.







Fatih'te 81 bin Suriyeli yaşıyor



Peki gerçek Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan'ın dediği gibi mi? Tabii ki hayır.







2015 Kent Almanağı’na göre İstanbul’da 357 bini kayıtlı, en az 400 bin Suriyeli mülteci yaşıyor. En yoğun tercih edilen semt ise Fatih. Bu semtte 100 kişiden 6’sı Suriyeli.





14 Şubat 2020'de açıklanan resmi rakamlara göre ise Türkiye’de'de yaşayan Suriyeli sayısı, bir önceki aya göre 14 bin 34 kişi artarak, toplam 3 milyon 585 bin 209 kişi oldu.Suriyelilerden 959 bin 413'ü İstanbul'da yaşıyor. Bunlardan 80 bin 920'i Fatih'te ikamet ediyor.









Türkiye'de bu nüfus rakamına ulaşamayan illerin olduğunu hatırlatmak gerekir.



İstanbul'daki en yoğun suriyeli nüfusunun olduğu ilçe ise yineverilerine görekişi ile Esenyurt.