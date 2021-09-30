Samanyolu Haber /Gündem / Belediye Başkanı Turan'a göre, Suriyeli'ler Fatih'te ev kiralayamazmış!.. /30 Eylül 2021 12:52

Belediye Başkanı Turan'a göre, Suriyeli'ler Fatih'te ev kiralayamazmış!..

Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, "Fatih'te ve Esenyurt'ta; bu bizim Bakanlıktan ricamız oldu, İstanbul'da yaşama izni olan herhangi bir yabancı, ikamet izni olan bir yabancı, Suriyeli ya da başka memleketli Fatih'te herhangi bir ev kiralayamaz" dedi.

SHABER3.COM


Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, kentin gündeminde yer alan konularla ilgili olarak Habertürk gazetesinden Esra Boğazlıyan'a açıklamalarda bulundu.

Turan, Fatih’te artan göçmen nüfusu üzerine geçen ocak ayında bir karar alındığını ve bu karar çerçevesinde oturma izni olsa dahi göçmenlerin Fatih’te ev kiralayamadığını anlattı.

Göçmenlerin ev kiralamasını kısıtlayan kararın aynısı Esenyurt için de alınmıştı. Ergün Turan, bu kararın ardından 8 ayda 7 bin yerleşik göçmenin Fatih’ten ayrıldığını iddia etti.

Fatih'te 81 bin Suriyeli yaşıyor

Peki gerçek Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan'ın dediği gibi mi? Tabii ki hayır.

2015 Kent Almanağı’na göre İstanbul’da 357 bini kayıtlı, en az 400 bin Suriyeli mülteci yaşıyor. En yoğun tercih edilen semt ise Fatih. Bu semtte 100 kişiden 6’sı Suriyeli.

14 Şubat 2020'de açıklanan resmi rakamlara göre ise Türkiye’de'de yaşayan Suriyeli sayısı, bir önceki aya göre 14 bin 34 kişi artarak, toplam 3 milyon 585 bin 209 kişi oldu.Suriyelilerden 959 bin 413'ü İstanbul'da yaşıyor. Bunlardan 80 bin 920'i Fatih'te ikamet ediyor.

İstanbul'daki en yoğun suriyeli nüfusunun olduğu ilçe ise yine 14 Şubat 2020 verilerine göre 127.210 kişi ile Esenyurt.

Türkiye'de bu nüfus rakamına ulaşamayan illerin olduğunu hatırlatmak gerekir.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Belediye Başkanı Turan'a göre, Suriyeli'ler Fatih'te... Sonraki Haber >>

Bayraktaroğlu: Bürokraside işlerini iyi yapan Cemaat'in ne kadar parlak çocuğu varsa hepsi gitti

Bayraktaroğlu: Bürokraside işlerini iyi yapan Cemaat'in ne kadar parlak çocuğu varsa hepsi gitti

Melek Çetinkaya: Polis provokatörlük yapıyor, Allah gelsin hakkınızdan!

Melek Çetinkaya: Polis provokatörlük yapıyor, Allah gelsin hakkınızdan!

TV5, Erdoğan'ın konuşmasını yarıda kesti: Cumhurbaşkanı olarak konuşursa devam ederiz...

TV5, Erdoğan'ın konuşmasını yarıda kesti: Cumhurbaşkanı olarak konuşursa devam ederiz...

"Afgan ordusunun çöküşü hepimize sürpriz oldu"

Koç Üniversitesi kampusunda ‘ajan’ polis skandalı

Koç Üniversitesi kampusunda ‘ajan’ polis skandalı

İsveç'te korkutan patlama çok sayıda yaralı var

İsveç'te korkutan patlama çok sayıda yaralı var

Ordu'da 'tutuklu ailelerine yardım operasyonu'nda 19 tutuklama

Ordu'da 'tutuklu ailelerine yardım operasyonu'nda 19 tutuklama

Yurt protestosu yapan gençlere gece baskını ve darp: 80 gözaltı

Yurt protestosu yapan gençlere gece baskını ve darp: 80 gözaltı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yumurtalı saldırı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yumurtalı saldırı

Erdoğan, yalan atma rekorunu egale etti

Erdoğan, yalan atma rekorunu egale etti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:54:53